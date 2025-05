Ein spannendes Spiel, welches zum Zuschauen einlud!

In den ersten Minuten merkte man den DJK´lern an, dass sie unbedingt das Spiel für sich entscheiden wollten, sie begannen recht druckvoll und erarbeiteten sich so einige Torchancen. Nach ca. 10-15 Minuten kam auch unser Team besser ins Spiel und konnte dagegenhalten und sich auch einige gute Chancen erspielen, leider ohne Fortune. Die Sportbundler verlegten sich aufs Kontern und wurden immer wieder durch weite Bälle nach vorne gefährlich. Ein platziert getretener Freistoß unter unserer löchrigen Abwehr hindurch schlug dann in unserem Gehäuse ein. Jetzt übernahmen unsere Jungs das Kommando und erspielten sich Torchance um Torchance, welche sie aber leider nicht nutzen konnten. Das Tor traf dann wieder die Nummer 10 des DJK zur 2:0 Führung. Wir schalteten noch einen Gang höher und als der gut leitende Schiedsrichter nach einem Handspiel des DJK auf den Punkt zeigte hatten wir die Gelegenheit zu verkürzen. Aber leider machte es unser Stürmer dem Philipp Lahm und dem Bastian Schweinsteiger nach rutsche auf dem Kunstrasen aus und konnte den Elfer nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Einfach schade, doch kurz später konnte er seinen Fauxpas wieder gut machen und per Kopf zum 1:2 verkürzen. Der Kampfgeist unserer Spieler wurde noch mehr geweckt und dann mussten sich die zahlreichen Zuschauer die Augen reiben, als nach einem Schuss der Ball zuerst den linken Innenpfosten traf und dann vom rechten Innenpfosten wieder zurück ins Feld sprang. Auch weitere gut vorgetragene Angriffe fanden nicht den Weg ins Tor, sondern wurden vom Keeper gehalten, oder landeten an der Latte. So ging man mit einem 1:2 in die Pause. Auch im zweiten Abschnitt hatten wir zwar mehr Ballbesitz, hatten aber auch einige Probleme mit den weiten Bällen der Nummer 6, die immer wieder gefährlich in unseren Strafraum geschlagen wurden und in der Nummer 9 einen dankbaren Abnehmer fanden. Und nachdem wir leider unsere Einschussmöglichkeiten nicht nutzen konnten, mussten wir den bitteren Treffer zum 3:1 hinnehmen. Wir bäumten uns noch Mal auf, aber leider konnten wir in der 85. Minute nur noch den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielen. Schade damit sind die Aufstiegsträume ad acta gelegt und wir müssen nächste Saison einen neuen Versuch starten. Trotzdem Jungs super gespielt und gekämpft, aber leider war der Gegner vor dem Tor effektiver.