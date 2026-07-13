Ein spannender Gast überzeugt bei Ratingen 04/19

Dien Ratinger haben im Test 2:2 gegen den SV Bergisch Gladbach gespielt. – Foto: Hubert Wilschrey

Nach 22 Minuten und 31 Sekunden wehte beim Testspiel von Oberligist Ratingen 04/19 gegen den Regionalligisten SV Bergisch Gladbach im heimischen Stadion ein Hauch WM durch die Luft: Trinkpause. Angesichts der Temperaturen von mehr als 30 Grad und sengendem Sonnenschein eine sinnvolle Unterbrechung.

Die Partie in Ratingen begann verhalten, die Gastgeber aber machten den ersten Fehler: Einen tiefen Ball hätte Almedin Gusic einfach klären können, der 04/19-Innenverteidiger entschied sich aber, das Spielgerät zu umlaufen – doch Tristan Arndt hatte das geahnt, war eher am Ball und dann direkt vor Torwart Marvin Gomoluch, dem er mit seinem platzierten Lupfer keine Chance ließ – 1:0 für Bergisch Gladbach (11. Minute). Auch in der Folge wirkte der Regionalligist – wenig überraschend – reifer, körperlich überlegen und druckvoller in seinem Spiel, es ging meist direkt gerade nach vorne, während sich die Ratinger immer wieder mit ihrem Kurzpassspiel im Mittelfeld in den Beinen des Gegners verfingen.

Ebenfalls in diesen Tagen schon bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu sehen und nun auch im Amateurbereich: Bei Einwürfen zeigt der Schiedsrichter mit den Fingern einen Countdown an, an dessen Ende der Ball wieder im Spiel sein muss. Ebenso: Nach einer Behandlung auf dem Spielfeld muss der betreffende Spieler eine Minute draußen warten, bis er wieder eingreifen darf.

So hatten dann auch die Gäste die nächsten Chancen: Fabian Fricke prüfte Gomoluch aus spitzem Winkel (17.) und flankte nach einem Fehlpass von Ratingens Regisseur Emre Demircan kurz darauf scharf auf den durchgelaufenen Joel Koukem, der den Ball hauchdünn mit dem Kopf verpasste (21.). Erst nach der erwähnten Trinkpause gab es die ersten Möglichkeiten für die Gastgeber: Bo Lasse Henrichs war nach tiefem Ball frei durch, Bergisch Gladbachs Torwart Luis Altmayer verkürzte aber gut und hielt die Null für sein Team (32.). Wenig später wäre er machtlos gewesen gegen den Schuss von Umut Yildiz, der Pfosten aber verhinderte den Ausgleich vor der Pause (40.).

Fünf Wechsel in der Halbzeit

Nach dieser ging es mit verändertem Personal weiter, wie in Testspielen üblich. 04/19-Trainer Damian Apfeld tauschte Gomoluch gegen Paul Möller, zudem kamen Lukas Korytowski für Stürmer Sven Kreyer, Kamil Kaya für Yildiz, Rinor Rexha für Demircan und Jan Corsten für Gusic. Und beinahe hätte eine Co-Produktion zweier Joker das 1:1 gebracht, doch Korytowski traf nach Rexhas Flanke den Ball im Strafraum nicht richtig und setzte ihn neben das Tor (48.). Einen satten Distanzschuss von Armen Shavershyan blockte Bergisch Gladbach zur Ecke, die nichts einbrachte (51.).

Dennoch wirkten die Ratinger nun besser in der Partie angekommen, sie machten das Spiel und ließen deutlich weniger zu als noch in Durchgang eins. Nach einem Massenwechsel aufseiten der Gäste brachte auch Apfeld seine beiden letzten Feldspieler: Nolan Manassa kam für Henrichs, zudem für Edin Hadzibajramovic Gastspieler Maxim Schröder. Und der Ex-Schonnebecker, der auch schon für die U23 von Fortuna Düsseldorf und die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 aktiv war und aktuell noch auf Vereinssuche ist, sorgte nach einem Pfostenschuss von Bergisch Gladbachs Daniel Spiegel (65.) für den Ausgleich – ein guter Einstand (66.).

Schröder ist an beiden Toren direkt beteiligt

Und der wurde sogar noch besser: Nach starker Seitenverlagerung trieb Linksverteidiger Boran Yörük den Ball nach vorne, sicherte ihn und legte ab auf Schröder, der das Spielgerät nach kurzem Antritt vors Tor brachte – wo Korytowski es im Gewühl über die Linie stocherte zum 2:1 (71.). Es waren nach dem 0:0 im ersten Testspiel beim Landesligisten VfB Bottrop die ersten Ratinger Tore der Vorbereitung.

Zum Sieg reichten sie nicht, weil Möller daneben griff: Einen seitlichen Freistoß bekam der junge Keeper nicht zu fassen, der Ball lag frei auf dem Boden, Ole Tillmann bedankte sich und schoss ihn ein (79.) – Lehrgeld für Möller, es blieb beim 2:2.

„Wir sind nicht unzufrieden“

Apfeld fand das „insgesamt okay“, der 04/19-Cheftrainer fasste zusammen: „Der Gegner ist ein bisschen weiter als wir, er startet ja auch früher in die Saison. Die individuellen Fehler sind unschön, aber es ist, wie es ist. Wir sind nicht unzufrieden, es war auch bei diesen Temperaturen ganz ordentlich, wie wir uns präsentiert haben.“

Über Gastspieler Schröder ergänzte Apfeld: „Er hat das sehr gut gemacht, ist im Dribbling stark und schön ruhig geblieben vor dem Tor. Er bereitet dann noch das zweite vor und holt nach einem kurzen Antritt noch eine Ecke heraus. Mehr kann man in 30 Minuten nicht anbieten.“ Nun ist der 22-jährige gebürtige Gelsenkirchener aber ein Offensivspieler, und damit eigentlich nicht das, was die Ratinger noch suchen – da sollen es eigentlich Verstärkungen für die Abwehr oder im Zentrum sein. „Stimmt“, sagte Apfeld, „da müsste schon jemand sehr gut sein, wenn wir dann doch jemanden für eine andere Position verpflichten. Wir schauen mal.“ Alles offen, also – Schröders erster Eindruck war jedenfalls ein recht eindrucksvolles Bewerbungsschreiben.

04/19: Gomoluch (46. Möller) – Henrichs (62. Manassa), Gusic (46. Corsten), Silberbach, Yörük, Shavershyan, Zimmerling, Hadzibajramovic (62. Schröder), Demircan (46. Rexha), Yildiz (46. Kaya), Kreyer (46. Korytowski). Tore: 0:1 Arndt (11.), 1:1 Schröder (66.), 2:1 Korytowski (71.), 2:2 Tillmann (79.).