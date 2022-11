Ein Spätzünder in Fußball-Tor Auch im hohen Alter will Axel Egerding nicht auf den Sport verzichten.

„Die Gemeinschaft ist mir ganz wichtig, die Kollegen sind alle sehr nett. Hier kommen Männer ganz unterschiedlicher Generationen und aller Berufsgruppen zusammen. Da findet man natürlich immer ein Gesprächsthema. Wir sind eine gewachsene und eingeschworene Truppe“, sagt Axel Egerding. Doch wenn er die Torwart-Handschuhe anzieht, kommt auch der Ehrgeiz in ihm hoch. Wenn der Gocher die Sporthalle betritt, sucht er sich gleich einen Kollegen, der ihn warmschießt. Aber nicht zu lasch, nicht zu fahrig. Platzierte Schüsse will Egerding bekommen, er will gefordert werden bei seinen Einsätzen im Tor. Der Senior ist ein echter Sportsmann. „Wenn ich spiele, dann will ich natürlich auch ein Rückhalt im Tor sein. Wir sind alle keine Profis, aber man will doch nach Möglichkeit jede Partie gewinnen“, sagt der Hobby-Fußballer.

Zwei Halbzeiten mit je 40 Minuten spielen die Männer, zwischendurch gibt es eine 15-minütige Pause. Von 20 bis 22 Uhr kicken die Freunde auf zwei Tore um den Sieg. Doch auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz: Der gekühlte Kasten Pils wird mit den Fußbällen in die Halle getragen. Interessenten, die neu hinzustoßen wollen, können sich telefonisch unter 02823 9279906 bei der Gruppe melden.

Erst im Alter von 73 Jahren fand Egerding den Weg ins Team. „Ich habe mein Leben lang Sport betrieben. Lange Radtouren, Bergwanderungen oder Inline-Skating – irgendwas habe ich immer gemacht. Es ist mir ganz wichtig, dass ich auch im Alter noch sportlich aktiv bin. Ich brauche Bewegung, und die finde ich hier mit meiner Mannschaft in der Turnhalle. Es war ein Glücksfall, dass ich das Team gefunden habe“, sagt der Rentner, der auch bereits als junger Mann im Kreis Klever Liga-Spielbetrieb unterwegs war.

Zugegeben: Im Feld täte sich Axel Egerding wohl etwas schwer, mit seinen jüngeren Sportsfreunden Schritt zu halten. Im Tor aber ist der Gocher eine Bank, ein Leistungsträger. Seit Jahren steht der 80-Jährige mittwochabends in der Halle des Gymnasiums zwischen den Pfosten. „Axel ist eines unserer größten Talente. Das Alter spielt bei uns keine Rolle. Er ist ein richtig feiner Kerl und ein starker Torhüter“, sagt Bernd Volkmann, Leiter der Hallenfußball-Gruppe des Turnvereins Goch. Die Mannschaft entstand Anfang der Neunzigerjahre, Männer im Alter ab 23 Jahre sind dabei.

Axel Egerding wirft sich in die Ecke, er eilt aus dem Tor, zeigt Reflexe, dient zudem als Anspielstation für die Verteidiger. Es geht mittwochabends heiß her in der Sporthalle des Gymnasiums, das Spiel ist schnell, bisweilen sogar unübersichtlich.

Die Akteure müssen technische Fähigkeiten unter Beweis stellen, und zwar auch die Schlussleute. „Und wenn ich mal einen Fehler mache, dann gibt es kein Gemecker. Das kann jedem einmal passieren. Ich hechte auch nicht zu jedem Ball, in meinem Alter muss man ein bisschen nach seiner Gesundheit schauen“, sagt Egerding.

Sein 80. Geburtstag wurde vor einigen Wochen von der Mannschaft kräftig gefeiert. „Wir haben nicht nur seinen Geburtstag gefeiert, sondern ihn auch dafür geehrt, dass er der erste 80-Jährige ist, der bei uns mitspielt“, sagt Bernd Volkmann. Und wie lange will Axel Egerding noch als Torwart dabei sein? „Solange es gesundheitlich möglich ist, möchte ich im Tor stehen. Es macht mir weiterhin unheimlich viel Spaß. Und ich will natürlich so auch fit bleiben“, sagt Egerding. Seine Kollegen dürften ihm dankbar sein: Starke Torhüter sind selten, auch im Hobbybereich.