 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Ein später Treffer sorgt für Glücksmomente beim FC 08 Villingen

Nicht berauschend gespielt, aber doch gewonnen: Mit einem Tor in der 86.

von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 21:01 Uhr · 0 Leser
Nicht hochklassig, aber umkämpft war die Partie zwischen dem FC 08 Villingen (in Schwarz) und dem FC Denzlingen.
Nicht hochklassig, aber umkämpft war die Partie zwischen dem FC 08 Villingen (in Schwarz) und dem FC Denzlingen. – Foto: Achim Keller

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Minute durch Christian Derflinger holt der FC 08 Villingen drei Punkte bei Schlusslicht FC Denzlingen.

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Der FC 08 Villingen landete am Samstag beim Ligaschlusslicht Denzlingen vor nur 200 Zuschauer einen knappen Sieg. Den einzigen Treffer der Partie markierte Christian Derflinger erst in der 86. Spielminute. In der ersten Halbzeit plätscherte die Partie ohne Höhepunkte so vor sich hin.

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FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (67. Glück), Derflinger, Tadic, Pfeifhofer (64. Yannick Spät), Hug, Müller (74. Feißt), Albrecht (64. Jonathan Spät), Liserra. Tor: 0:1 Derflinger (86.). SR: Raphael Kastner. ZS; 200