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Ein später Treffer sorgt für Glücksmomente beim FC 08 Villingen
Nicht berauschend gespielt, aber doch gewonnen: Mit einem Tor in der 86.
Der FC 08 Villingen landete am Samstag beim Ligaschlusslicht Denzlingen vor nur 200 Zuschauer einen knappen Sieg. Den einzigen Treffer der Partie markierte Christian Derflinger erst in der 86. Spielminute. In der ersten Halbzeit plätscherte die Partie ohne Höhepunkte so vor sich hin.