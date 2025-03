Ein später Elfmeter rettet den TSV Schwabmünchen

Weil der Ausgleich für den TSV Schwabmünchen erst spät fiel, waren die Kicker des Tabellenführers über das 1:1 beim FV Illertissen II durchaus zufrieden. Obwohl für den TSV mehr drin war. Denn in der ersten Halbzeit traten die Schwabmünchner dominant auf und hatten durch Gabriel Merane die beste Chance zur Führung. Allerdings scheiterte er mit seinem Elfmeter an FVI-Keeper Valentin Rommel. Zehn Minuten nach seinem Fehlschuss verursachte Merane im eigenen Strafraum einen Elfmeter - den Illertissens Luka Petrovic sicher verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt eine schmeichelhafte Führung für die Gastgeber.

In der zweiten Hälfte war der Spitzenreiter nicht mehr so dominant wie in Halbzeit eins. Das lag auch daran, dass die Gastgeber noch defensiver agierten und immer die Gefahr eines Konters lauerte. Zudem fehlte es ab und an der zündenden Idee bei den Schwarz-Weißen. Und so musste ein weiterer Elfmeter herhalten, um noch zum 1:1 zu kommen. Nach Manuel Schmids Flanke auf Moritz Willis wurd der von Illertissens Torhüter Rommel in der Luft abgeräumt. Diesmal trat Simon Paulus zum Strafstoß an und verwandelte sicher. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Luka Petrovic (25./Foulelfmeter), 1:1 Simon Paulus (86./Foulelfmeter)

Bes. Vorkommnis: Gabriel Merane (TSV Schwabmünchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Valentin Rommel (15.).