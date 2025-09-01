„Ein souveräner Auftritt von Anfang bis Ende“

Der TSV Hillerse bleibt in der Erfolgsspur: Mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gegen den VfR Wilsche-Neubokel fuhr die Mannschaft von Trainer Julian Wildemann den dritten Sieg im dritten Spiel ein und festigte damit ihre Position in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig 1.

Bereits in der Anfangsphase stellte Hillerse die Weichen klar. Tim Bach traf in der 19. und 25. Minute doppelt und brachte sein Team komfortabel in Führung. „Das einzige, was wir uns ankreiden können, ist, dass wir nicht schon in der ersten Halbzeit das 3:0 machen“, sagte Wildemann. Vor allem Nick-Jonas Borgfeld hatte Pech, als sein Schuss an der Latte landete.

Auch nach der Pause blieb der TSV überlegen, wenngleich nicht mehr ganz so druckvoll wie im ersten Durchgang. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass nochmal was anbrennen würde“, betonte Wildemann. In der 65. Minute sorgte Borgfeld mit dem 3:0 für die Vorentscheidung, ehe Lennard Kaub (73.) den Endstand markierte. „Mit dem 3:0 und 4:0 haben wir Wilsche den Stecker endgültig gezogen und das Spiel kontrolliert zu Ende gebracht“, so der Coach.

Mit nun 14:2 Toren und neun Punkten aus drei Spielen zählt Hillerse zu den stärksten Teams der Liga. Wilsche-Neubokel dagegen bleibt nach der vierten Partie sieglos und steckt mit nur einem Zähler im Tabellenkeller fest.