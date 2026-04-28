Ein Sonntagsschuss entscheidet das Topspiel

– Foto: Britta Olschewski

Am 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 verliert der TuS Sudweyhe ein torreiches Spiel gegen den VfL Bückeburg mit 3:4. In einer offenen Partie fällt die Entscheidung erst in der Schlussphase.

Sudweyhe antwortete prompt: Miká Pieper glich in der 30. Minute nach einem Steckpass zum 1:1 aus. Doch erneut nutzte Bückeburg eine Standardsituation zur Führung. Noah-Mattis Bartke traf in der 45. Minute zum 2:1, ehe Leon Behrami noch vor der Pause den 2:2-Ausgleich erzielte (45.).

Der TuS Sudweyhe lieferte sich mit dem VfL Bückeburg ein intensives Duell, das erst kurz vor dem Abpfiff entschieden wurde. Die Gäste gingen in der 19. Minute durch Dominik Weiß nach einem Eckball in Führung.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, fiel die Entscheidung spät: Dominik Weiß traf in der 87. Minute zum 4:3-Endstand für die Gäste – ein Sonntagsschuss, der das Topspiel entschied.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Muster fort. Christian Paul Schwier brachte die Gäste in der 51. Minute erneut in Führung. Sudweyhe zeigte Moral und kam durch den eingewechselten Christian Schwarz in der 74. Minute zum dritten Ausgleich.

Trainer Jan Lehmkuhl sah die Ursache der Niederlage vor allem in den eigenen Unzulänglichkeiten: „Am Ende des Tages hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die Mannschaft, die weniger Fehler gemacht hat.“ Besonders die Gegentore nach Standardsituationen kritisierte er: „Wir gehen zweimal vor der Halbzeit in Rückstand, beide Male nach Standardsituationen nach Ecken, bei denen wir nicht konsequent verteidigen.“

Offensiv hob Lehmkuhl die Qualität seines Teams hervor: „Das erste Tor machen wir durch Miká Pieper, sehenswert herausgespielt“, sowie: „Das zweite Tor fällt durch Leon Behrami, das war spielerisch schon sehr herausragend.“ Auch nach dem erneuten Rückstand habe die Mannschaft reagiert: „Dann kommen wir zum dritten Mal zurück, durch Christian Schwarz.“

Die entscheidende Szene kurz vor Schluss bezeichnete Lehmkuhl als unglücklich: „Ein absoluter Sonntagsschuss, ich glaube, so einen trifft er nicht noch einmal.“ Trotz weiterer Chancen blieb der Ausgleich aus. „Hätten wir weniger Fehler gemacht, hätten wir dieses Spiel gewonnen.“

Auch auf Seiten der Gäste wurde die Partie als intensiv wahrgenommen. Co-Trainer Michael Evers betonte: „Unsere Zielsetzung war, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen und Sudweyhe auf Distanz zu halten.“ Am Ende sei dies gelungen: „Unterm Strich haben wir das Spiel verdient gewonnen, weil wir die aktivere Mannschaft waren.“

Mit der Niederlage verliert Sudweyhe im Rennen um Platz drei an Boden, während Bückeburg seine Position festigt. Lehmkuhl blickt dennoch nach vorne: „Wir müssen nächste Woche eine Reaktion zeigen, damit Platz drei wieder unser Ziel bleibt.“

TuS Sudweyhe – VfL Bückeburg 3:4

TuS Sudweyhe: Lukas Wickbrand, Maximilian Wirth, Jan-Ove Bäker, Bastian Helms, Jason-Mark Traemann (90. Maximilian Golembski), Mehmet Yesildag (67. Christian Schwarz), Ermal Behrami, Leon Behrami, Niklas Behrens, Finn Kastens, Miká Pieper (81. Marvin Brüggemann) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Fynn Marzinowski (75. Bennet Blaume), Kieron Pöhler (67. Luka Rohrbach), Dominik Weiß, Bjarne-Niels Struckmeier, Noah-Mattis Bartke, Bastian Evers (89. Christof Kiel), Christian Paul Schwier, Alexander Bremer, Jamie Hese (67. Tim Buchwald) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Jan Gelhaus

Tore: 0:1 Dominik Weiß (19.), 1:1 Miká Pieper (30.), 2:2 Leon Behrami (45.), 1:2 Noah-Mattis Bartke (45.), 2:3 Christian Paul Schwier (51.), 3:3 Christian Schwarz (74.), 3:4 Dominik Weiß (87.)