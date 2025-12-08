Ein Sonntagsschuss bringt den SV Endingen auf die Verliererstraße

Fußball-Bezirksligist SV Endingen verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen den SV Glottertal in die Winterpause. Der FC Freiburg-St. Georgen hadert mit dem 3:4 gegen den FC Denzlingen II.
Eine einzige Unaufmerksamkeit kostete den TV Köndringen etwas Zählbares im Heimspiel gegen den SV Au-Wittnau. "Wir haben nur einen Fehler begangen, als wir einen langen Ball unterlaufen haben", berichtete Spielertrainer Karsten Kranzer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Freiburg-St. Georgen verpasst 4:3 vom Elfmeterpunkt aus
Frank Stöcklin, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, mochte seiner Mannschaft nach der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Denzlingen II keinen Vorwurf machen: "Wir sind dem Gegner absolut auf Augenhöhe begegnet, es war ein 50:50-Spiel. Wenn es etwas zu bemängeln gab, dann, dass wir manche Situationen nicht konsequent zu Ende gespielt haben." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Sonntagsschuss bringt Endingen auf die Verliererstraße
Die Partie zwischen der SpVgg. Buchenbach und den SF Oberried bot tollen Derby-Flair: viele Zuschauer, tolle Stimmung, eine intensive, aber faire Partie. Die Gastgeber fanden gut in die Partie und erspielten sich eine 2:0-Führung. Doch die Oberrieder schlugen zurück und glichen per Doppelschlag aus. " Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Der Freiburger FC II beendete die Hinrunde mit einem 2:1-Heimsieg über die favorisierte SG Simonswald/Obersimonswald. "Wir haben ein Superspiel gezeigt und das Geschehen bestimmt", beschrieb FFC-II-Trainer Joel Schützler die erste Halbzeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.