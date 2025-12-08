Ein Sonntagsschuss bringt den SV Endingen auf die Verliererstraße

Fußball-Bezirksligist SV Endingen verabschiedet sich mit einer Niederlage gegen den SV Glottertal in die Winterpause. Der FC Freiburg-St. Georgen hadert mit dem 3:4 gegen den FC Denzlingen II.

Eine einzige Unaufmerksamkeit kostete den TV Köndringen etwas Zählbares im Heimspiel gegen den SV Au-Wittnau. "Wir haben nur einen Fehler begangen, als wir einen langen Ball unterlaufen haben", berichtete Spielertrainer Karsten Kranzer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Frank Stöcklin, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, mochte seiner Mannschaft nach der 3:4-Heimniederlage gegen den FC Denzlingen II keinen Vorwurf machen: "Wir sind dem Gegner absolut auf Augenhöhe begegnet, es war ein 50:50-Spiel. Wenn es etwas zu bemängeln gab, dann, dass wir manche Situationen nicht konsequent zu Ende gespielt haben." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sonntagsschuss bringt Endingen auf die Verliererstraße





Einmal mehr blieb dem SV Endingen nichts als Komplimente für einen starken Auftritt. Im Heimspiel gegen den SV Rot-Weiss Glottertal geriet die Mannschaft um die Spielertrainer Florian Metzinger und Stipe Malenica durch einen 30-Meter-Sonntagsschuss von Fabio Moscaritolo in Rückstand und musste in der 66. Minute noch das 0:2 hinnehmen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Buchenbach hält dank Derbysieg Anschluss ans Mittelfeld

Die Partie zwischen der SpVgg. Buchenbach und den SF Oberried bot tollen Derby-Flair: viele Zuschauer, tolle Stimmung, eine intensive, aber faire Partie. Die Gastgeber fanden gut in die Partie und erspielten sich eine 2:0-Führung. Doch die Oberrieder schlugen zurück und glichen per Doppelschlag aus. " Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.





Freiburger FC II dreht im Schlussspurt die Partie gegen Simonswald

Der Freiburger FC II beendete die Hinrunde mit einem 2:1-Heimsieg über die favorisierte SG Simonswald/Obersimonswald. "Wir haben ein Superspiel gezeigt und das Geschehen bestimmt", beschrieb FFC-II-Trainer Joel Schützler die erste Halbzeit. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.