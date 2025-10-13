Ein Sonntag zwischen Schlamm, Schweiß und Schmunzeln

Hier rollt der Ball langsam an: Die Spielberichte der Kreisliga Emsland kommen Stück für Stück rein - Nachspielzeit inklusive!

Spiel eins nach der Trennung von Trainer Georg Overhoff und gleich eins, das vermutlich noch eine Weile Gesprächsstoff liefern wird. „Es gibt keine Ausreden mehr“, hatte Sportvorstand Jürgen Röckers vor der Partie gesagt. Doch nach 90 Minuten gegen den VfL Rütenbrock dürften die Haselünner zumindest reichlich Erklärungsbedarf haben und Schlammspritzer sowieso.

Schon nach acht Minuten der erste Dämpfer: Wilke Pohlmann sah Rot, und das Spiel kippte in Richtung Rütenbrock, noch bevor sich das Bier in der Hand der Zuschauer setzen konnte. Eine Minute später klingelte es bereits, Maik Müller mit einem Freistoß, der mehr durch den Torwart als durch die Mauer ging.

Doch Haselünne zeigte Moral. Leo Döbber glich nach 25 Minuten aus, ein Treffer aus dem Lehrbuch für „Wenn schon Chaos, dann richtig“. Aber in der zweiten Halbzeit legte Rütenbrock los, als hätte jemand den Energieknopf gefunden: Hermes (2x) und Fischer schraubten das Ergebnis auf 1:4. Der VfL spielte dabei streckenweise Tiki-Taka im Matsch, während der HSV mit sich, dem Wetter und dem Rückstand kämpfte.

Erst in den Schlussminuten bäumte sich Haselünne auf, Struckmann (85.) und Coroneo (89.) machten das Spiel noch einmal wild. „Was ist hier los?!“ tippte Liveticker-Reporter Julian Müller, während sich der Rest des Stadions zwischen Hoffnung und Herzrasen bewegte. Doch die Aufholjagd kam zu spät.

Am Ende hieß es 3:4 - ein Ergebnis, das so viel über Moral wie über Defensive erzählt. Rütenbrock durfte feiern, Haselünne bleibt mit vielen Fragen zurück. Nur eines ist sicher: Die Mannschaft wird beim nächsten Training genug Gesprächsstoff haben.

Oder, wie es der Liveticker zum Schluss perfekt zusammenfasste: „Damit verabschiede ich mich aus der Kommentatorenkabine. Allen einen schönen Sonntag.“

Man spürt, er hatte ihn sich verdient.

_____________________

Ein schwerer Acker, sechs Tore und jede Menge Einsatz