Ein Sonntag zum Vergessen… aber nicht zum Aufgeben ✊

Wir reisten mit viel Motivation nach Schülern, um endlich die ersten Punkte einzufahren. Doch leider erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start:

⏱ 13. Minute – 2:0 Nur zwei Minuten später wieder Lühmann – Doppelschlag für Schülern, unsere Defensive war komplett überrumpelt.

⏱ 22.–44. Minute

Wir versuchten uns zurückzukämpfen, kamen auch zu Ansätzen nach Freistößen und Standards, doch im letzten Drittel fehlte die Präzision. Stattdessen mussten wir mehrere Gelbe Karten einstecken: u.a. für Adrian Michalski (22‘) und Maximilian Freund (44‘).

⏱ 33. Minute – 3:0

Andrej Regehr erhöht nach einem Ballverlust in unserer Hälfte auf 3:0.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause – ein klarer Rückstand, den wir uns durch fehlende Ordnung und zu einfache Fehler selbst eingebrockt hatten.

🔄 2. Halbzeit

Nach der Pause wollten wir mutiger nach vorne spielen, doch Schülern machte schnell alles klar:

⏱ 52. Minute – 4:0

Elfmeter für Schülern nach Foulspiel – Luca-Timon Groß verwandelt sicher.

⏱ 60. Minute – 5:0

Tobias Wegner staubt ab und baut die Führung weiter aus.

⏱ 72.–87. Minute

Wir gaben uns nicht auf, brachten mit Wechseln (u.a. René Dumke in der 71‘) frische Kräfte. Doch offensiv fehlte uns die Durchschlagskraft. Auch die Kartenflut ging weiter: u.a. Gelb für Sohnel Ramos (50‘), Kai-Daniel Müller (51‘) und Philipp Buchhop (65‘).

⏱ 90.+2 Minute – 6:0

In der Nachspielzeit setzte Bünyamin Akdas den Schlusspunkt.

📊 Fazit

👉 Eine bittere Niederlage für unsere Jungs. Schülern/Wintermoor II war in allen Belangen überlegen: zweikampfstärker, effizienter und spielerisch klar besser.

👉 Positiv: Trotz hohem Rückstand wurde nicht aufgegeben, auch wenn es am Ende ein deutliches 0:6 wurde.

📅 Ausblick

Jetzt heißt es: Kopf hoch, abhaken und konzentriert weiterarbeiten!

Nächsten Sonntag haben wir die Chance, es besser zu machen:

31.08.2025 | Heimspiel 🏟 | SV Böhme 🆚 Eintracht Leinetal III

👉 Ziel: Wiedergutmachung und endlich die ersten Punkte holen!