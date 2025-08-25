Ein Sonntag zum Vergessen… aber nicht zum Aufgeben ✊

Wir reisten mit viel Motivation nach Schülern, um endlich die ersten Punkte einzufahren. Doch leider erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start:
⏱ 11. Minute – 1:0
Henning Lühmann trifft nach starkem Angriff eiskalt.
⏱ 13. Minute – 2:0
Nur zwei Minuten später wieder Lühmann – Doppelschlag für Schülern, unsere Defensive war komplett überrumpelt.
⏱ 22.–44. Minute
Wir versuchten uns zurückzukämpfen, kamen auch zu Ansätzen nach Freistößen und Standards, doch im letzten Drittel fehlte die Präzision. Stattdessen mussten wir mehrere Gelbe Karten einstecken: u.a. für Adrian Michalski (22‘) und Maximilian Freund (44‘).
⏱ 33. Minute – 3:0
Andrej Regehr erhöht nach einem Ballverlust in unserer Hälfte auf 3:0.
Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause – ein klarer Rückstand, den wir uns durch fehlende Ordnung und zu einfache Fehler selbst eingebrockt hatten.
Nach der Pause wollten wir mutiger nach vorne spielen, doch Schülern machte schnell alles klar:
⏱ 52. Minute – 4:0
Elfmeter für Schülern nach Foulspiel – Luca-Timon Groß verwandelt sicher.
⏱ 60. Minute – 5:0
Tobias Wegner staubt ab und baut die Führung weiter aus.
⏱ 72.–87. Minute
Wir gaben uns nicht auf, brachten mit Wechseln (u.a. René Dumke in der 71‘) frische Kräfte. Doch offensiv fehlte uns die Durchschlagskraft. Auch die Kartenflut ging weiter: u.a. Gelb für Sohnel Ramos (50‘), Kai-Daniel Müller (51‘) und Philipp Buchhop (65‘).
⏱ 90.+2 Minute – 6:0
In der Nachspielzeit setzte Bünyamin Akdas den Schlusspunkt.
👉 Eine bittere Niederlage für unsere Jungs. Schülern/Wintermoor II war in allen Belangen überlegen: zweikampfstärker, effizienter und spielerisch klar besser.
👉 Positiv: Trotz hohem Rückstand wurde nicht aufgegeben, auch wenn es am Ende ein deutliches 0:6 wurde.
Jetzt heißt es: Kopf hoch, abhaken und konzentriert weiterarbeiten!
Nächsten Sonntag haben wir die Chance, es besser zu machen:
31.08.2025 | Heimspiel 🏟 | SV Böhme 🆚 Eintracht Leinetal III
👉 Ziel: Wiedergutmachung und endlich die ersten Punkte holen!