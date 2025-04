Ein Sonntag voller Emotionen! ⚽🔥

Am vergangenen Sonntag war es endlich soweit: Das heiß erwartete Derby gegen den Nachbarn TSV Dörverden II stand an! Bereits vor dem Spiel traf sich unsere Mannschaft zu einem gemeinsamen Frühstück. Die Stimmung war gut, die Jungs waren fokussiert und hatten Bock auf das Spiel. Nach der Stärkung ging es voller Energie in die Kabine – Konzentration, Disziplin und ein unbändiger Wille waren zu spüren.

Erste Halbzeit: Blitzstart und harter Kampf! ⚡🛡️

Pünktlich um 12:00 Uhr pfiff Schiedsrichter Peter Wulf die Partie an. Von Beginn an war die Anspannung zu spüren, beide Teams tasteten sich ab. Doch Westen stand kompakt, gut organisiert und setzte erste Offensivakzente.

Dann der erste Aufreger in der 14. Minute: Jarek Buczkowski flankt von links in den Strafraum – ein Dörverdener stoppt den Ball mit einer unnatürlichen Handbewegung! Der Schiri zeigt sofort auf den Punkt! ⚖️

Kapitän Maxi Freund überlässt Alexander Sashchecka die Verantwortung. Alex legt sich den Ball zurecht, atmet tief durch und nagelt das Ding eiskalt ins Netz! 1:0 für Westen! 💥🔥

Das Spiel blieb körperbetont, aber fair. In der 43. Minute dann ein taktisches Foul von uns am Strafraumrand. Freistoß für Dörverden. Diar Ismail Hassan legt sich den Ball hin, unser Keeper Matze stellt die Mauer – doch Hassan zirkelt den Ball flach unter der Mauer hindurch ins Tor. 1:1. 😬

Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. Durchatmen!

Kabinenansprache: Fokus auf die zweite Hälfte! 🗣️🔥

In der Pause gibt Trainer Mario Hörenkuhl den Jungs zwei Minuten zum Durchschnaufen. Dann die Analyse: Eine starke erste Halbzeit mit vielen Chancen – jetzt heißt es, sie besser zu nutzen! Jeder wusste: Die kommenden 45 Minuten werden kräftezehrend, aber die Mannschaft war bereit, alles zu geben.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zum Schluss! ⏳⚔️

Wiederanpfiff – und sofort ging es hin und her. In der 70. Minute dann eine Riesenmöglichkeit für uns: Dennis Merzo schickt Alexander Sashchecka mit einem perfekten Pass in den Lauf. Alex zieht direkt ab – und knallt den Ball an den Pfosten! So ein Pech! 😱

Dörverden blieb gefährlich und setzte immer wieder Nadelstiche. In der 78. Minute kontern sie uns eiskalt aus – Benjamin Agic trifft zur 1:2-Führung für die Gäste.

Aber Westen gibt nicht auf! 💪 In der 79. Minute dann der Wechsel: Jarek Buczkowski, der ein laufintensives Spiel gemacht hatte, geht raus – für ihn kommt Roni Merzo. Und was für ein Wechsel das war!

Minute – Einwurf für Westen. Der Ball landet bei Roni, der sofort den Kopf hebt und einen genialen Steckpass auf Alexander Sashchecka spielt. Alex bleibt eiskalt vor dem Keeper und versenkt die Kugel im Netz! 2:2! 🥳⚽

Die letzten zehn Minuten waren ein harter Kampf. Beide Teams schenkten sich nichts, doch unsere Abwehr hielt dem zunehmenden Druck stand. In der 90. Minute dann der erlösende Abpfiff! Ein umkämpftes, aber faires Derby endet 2:2.

Trainer Mario Hörenkuhl: Stolz auf die Mannschaft! 🏆👏

„Ich bin stolz auf die Jungs! Die Leistung in den letzten vier Spielen war stark, und wir bleiben 2025 weiterhin ungeschlagen. Die Moral und der Wille waren heute wieder grandios. Jetzt hat sich das Team erst mal ein Kaltgetränk verdient!“ 🍻😄

Ein großer Dank geht an unsere Fans und die 1. Herren für die Unterstützung! Auch ein Lob an den Schiedsrichter, der das Spiel gut geleitet hat.

Dem TSV Dörverden II wünschen wir eine erfolgreiche Rückrunde! 🤝

Nächsten Sonntag geht’s weiter gegen den FC Union Verden II – auch das wird ein harter Brocken. Aber eines ist sicher: Wir werden wieder alles geben! 🔥⚽