Ein Sonntag mit Siegen für die Kellerkinder

Der dreifache Torschütze Benedict Krüger (Kuckum, dunkles Trikot) bekommt den Ball in dieser Szene nicht aufs Tor der Oberbrucher. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg holen Breberen, Kückhoven und Schafhausen II wichtige Dreier.

TuS Rheinland Dremmen – SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten 3:1 (1:0): Durch einen am Ende souveränen Sieg konnte Dremmen die Tabellenführung übernehmen. Gegen die körperlich starken Waldenrath/Straetener war Dremmen die spielerisch bessere Mannschaft, doch die Gäste hatten auch immer wieder ihre Möglichkeiten. Simon Hohnen (23.) erzielte die Dremmener Führung, die Jan-Hendrik Meyer (55.) auf 2:0 ausbaute. Die Entscheidung verpasste man aber, so dass es nach dem Anschlusstreffer durch ein Eigentor von Tarek Galal (77.) noch einmal spannend wurde. Doch Dremmens Keeper Jannis Brindöpke hielt seiner Mannschaft die Führung fest, und in der Nachspielzeit machte Hohnen mit dem 3:1 alles klar. BC Oberbruch – SV Niersquelle Kuckum 3:3 (2:1): Es entwickelte sich ein rassiges und umkämpftes Spiel, in dem sich die guten Phasen für beide Mannschaften abwechselten. Oskar Tkasz (25.) sorgte für die Führung für Oberbruch, doch Benedict Krüger (34.) glich für Kuckum aus. Vor dem Wechsel war Oberbruch wieder am Drücker und Abass Mansaray (40.) brachte seine Farben erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit hatte Kuckum etwas mehr vom Spiel. Erst vergab Krüger (50.) einen Foulelfmeter, doch im zweiten Versuch in der 52. Minute traf er zum 2:2. Weiter ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, doch dieses Mal war es Kuckum, die durch Krüger (80.) in Führung gingen. Doch Oberbruch gab sich nicht geschlagen und konnte durch Tkasz (86.) noch den verdienten Ausgleich.

Dynamo Erkelenz – SG Union Würm-Lindern 0:0: Die Gäste ließen Erkelenz das Spiel machen, um dem Erkelenzer Offensivspiel die Stärke zu nehmen. Selber setzte Würm-Lindern auf Konter, doch auch die Erkelenzer Defensive war gut eingestellt. In der ersten Hälfte war Erkelenz leicht überlegen, während nach dem Wechsel Würm-Lindern etwas mehr vom Spiel hatte. So hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, doch die Torhüter waren gut aufgelegt und konnten ihren Kasten sauber halten. Kurz vor dem Ende sah Artur Matern (84.) die Rote Karte, doch auch in Überzahl warfen die Gäste nicht alles nach vorne. So mussten sich beide Mannschaften mit dem Remis begnügen. TuS Germania Kückhoven – SV Brachelen 3:1 (1:0): Kückhoven erwischte einen Start nach Maß und ging durch Kilian Jacobs (1.) in Führung. Brachelen hatte auf dem schwer bespielbaren Platz große Probleme sein Spiel aufzuziehen. Kückhoven hielt mit viel Einsatz dagegen und führte zur Pause verdient. In der zweiten Halbzeit wurde Brachelen stärker und kam zu Möglichkeiten, die aber vergeben wurden. Kückhoven setzte auf Konter und kam durch Dominik Wouters (86.) zum 2:0. In der Nachspielzeit verkürzte Fabian Schaper für Brachelen. Als die Gäste alles nach vorne warfen, traf Jan Börstinghaus zur Entscheidung.