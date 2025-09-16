Ein Sonntag, ein Verein, zwei Fünferpacks

Willkens (li.) und Gebhardt (re.) – Foto: Jens Grothe

Am vergangenen Sonntag erlebte der LFC Braunschweig einen außergewöhnlichen Spieltag. Gleich zwei Akteure aus unterschiedlichen Herrenmannschaften erzielten jeweils fünf Tore in einer Partie und setzten damit ein sportliches Ausrufezeichen.

Gebhardt trifft viermal in sechs Minuten Für die 2. Herren war Christopher Gebhardt der überragende Mann beim 6:0-Sieg gegen den SV Broitzem III. Der Kapitän entschied die Begegnung bereits in der ersten Halbzeit, als er innerhalb von nur sechs Minuten vier Treffer erzielte. Mit insgesamt fünf Toren führte er seine Mannschaft souverän zum Erfolg.

Willkens dreht nach der Pause auf Kurz darauf folgte die "Antwort" aus der 1. Herren. Im Spiel gegen den TSV Rüningen traf Sebastian Willkens ebenfalls fünfmal. Während Gebhardt vor allem in der ersten Hälfte glänzte, nutzte Willkens die zweite Halbzeit, um mit einem Hattrick in nur acht Minuten das Spielgeschehen entscheidend zu prägen.