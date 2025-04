Der SC Maisach (in Schwarz) im Spiel gegen den SC Oberweikertshofen II. – Foto: Dieter Metzler

„Ein Sommerkick, mehr war es nicht" – Maisach schlägt Oberweikertshofen II Ein Tor entscheidet das Spiel

In einem locker geführten Derby hat der SC Maisach gegen den SC Oberweikertshofen II die Oberhand behalten. Für beide Teams ging es um wenig.

Maisach – Als „Spiel um die goldene Ananas“ hatte Maisach die Begegnung am Ostermontag gegen den SC Oberweikertshofen II in den sozialen Netzwerken bezeichnet. Dennoch ließ sich die Elf von SCM-Trainer Thomas Stehle nicht hängen und gewann im heimischen Grubenstadion vor 120 Zuschauern mit 1:0 (1:0). Den spielentscheidenden Treffer erzielte Noah Miethe im Anschluss an einen Eckstoß kurz vor der Pause. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, meinte Oberweikertshofens Trainer Daniel Stapfer nach den 90 Minuten. Beide Mannschaften waren letztlich nicht mit der letzten Konsequenz in die Zweikämpfe gegangen. In den zweiten 45 Minuten verflachte das Spiel zusehends. „Ein Sommerkick, mehr war es nicht“, meinte Stapfer dazu. Er nahm aber seine Elf in Schutz, die er wegen vieler Ausfälle komplett umbauen musste.

SCO-Trainer hadert mit Schiedsrichter Die Chance, für die endgültige Entscheidung zu sorgen, vergab Maisach in der 75. Minute, als Oberweikertshofens Sebastian Rieder den Maisacher Afdal Tomangbe im Strafraum am Trikot festhielt. Mit dem fälligen Strafstoß scheiterte Manuel Zeitler an Oberweikertshofens Schlussmann Marco Dzwonik. „Der Unparteiische hatte keinen guten Tag erwischt“, meinte SCO-Coach Stapfer. Vor allem bemängelte der Oberweikertshofener Trainer, dass der Schiedsrichter nicht konsequent geblieben sei und in der Schlussphase bei einem ähnlichen Zerren am Trikot von Lucas Wizani nicht auf den Punkt deutete.