Ein Sittendorfer will Amateur des Jahres werden: "Eine große Ehre" 1. Kreisklasse 2 +++ David Breitenbach vom FSV Sittendorf buhlt um die Ehrenamts-Auszeichnung

Nach der Vorauswahl hat es David Breitenbach bis ins Finale geschafft - und nun liegt es in der Hand der Fußballfans. Bis zum 6. Dezember 2022, 12 Uhr, läuft die digitale Abstimmung. "Am Ende möchte ich bei allem, was ich mache, das Maximale rausholen - ob beim Spielen, Trainieren, Koordinieren, Organisieren oder auch beim Eintragen der Statistiken auf FuPa. Darum würde ich mich natürlich freuen, wenn ich den Preis gewinne", erzählt Breitenbach, für den der Einzug in die deutschlandweite Top Ten bereits "eine große Ehre" bedeutet. Doch betont der 34-Jährige zugleich: "An meiner Tätigkeit für den Verein wird sich natürlich nichts ändern - ob ich den Titel gewinne oder nicht." Zum Spielerprofil:

>> David Breitenbach

Die Auszeichnung als "Amateur des Jahres" sieht Breitenbach dabei keineswegs als individuelle Leistung an. "Das ist eine schöne Würdigung und Anerkennung aller Ehrenamtlichen in den Vereinen", findet er und betont: "Ich sehe mich da nicht im Mittelpunkt, bei uns gibt es viele Personen, die viel für den Verein machen. Darum hätte jeder diese Auszeichnung verdient, nicht nur ich." Und doch: Der Wettkampfgedanke schwingt beim ehrgeizigen Angreifer im Hintergrund mit. "Wenn man so weit gekommen ist, dann möchte man natürlich auch ganz oben stehen auf dem Treppchen." Es wäre das erste Mal, dass der Titel nach Sachsen-Anhalt geht.