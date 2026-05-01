Ein Signal für Kontinuität

– Foto: KSV Hessen Kassel

Der KSV Hessen Kassel treibt seine Personalplanung weiter voran und hat den Vertrag mit Tyron Duah verlängert. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bleibt dem Regionalligisten damit über den Sommer hinaus erhalten. Das neue Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2027.

Mit der Entscheidung setzt der KSV ein Signal in Richtung Entwicklung und Kontinuität. Tobias Damm beschreibt Duah als Spieler mit „enormen Entwicklungsmöglichkeiten“ und hebt vor allem dessen Arbeitsmentalität hervor. Genau dieses Profil passe zu dem Weg, den der Verein einschlagen wolle: junge Spieler fördern, ihnen Zeit zur Entwicklung geben und sie auf hohem Niveau weiterbringen.

Duah gehört seit der Saison 2024/25 zum Kader der Nordhessen. In der laufenden Regionalliga-Spielzeit kam er bislang auf 16 Einsätze. Aus Kasseler Sicht ist die Verlängerung damit nicht nur eine Personalentscheidung für die Gegenwart, sondern auch eine Investition in die Zukunft.