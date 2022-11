– Foto: Tobias Sellmaier

Ein Sieg zum Geburtstag von TSC-Trainer Yasar Uysal Tabellenführer aus Murrhardt setzt sich in der Fußball-Kreisliga A2 beim Aufsteiger TSV Sechselberg mit 3:1 durch und macht seinen Coach froh.

Das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A2 entschied der Tabellenführer TSC Murrhardt beim TSV Sechselberg mit 3:1 für sich. Zweiter ist jetzt der FC Welzheim, der sich beim SV Steinbach II mit 6:1 durchsetzte. Rang drei holte sich der VfR Murrhardt mit einem 5:0-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des TSV Schmiden. Der Große Alexander Backnang verlor zu Hause gegen die dritte Mannschaft aus Allmersbach knapp mit 1:2 und bleibt weiterhin auf dem viertletzten Tabellenplatz.

„Wir haben es dem Spitzenreiter sehr schwer gemacht und hätten uns einen Punkt verdient gehabt“, lautet das Fazit von Torsten Tänzer. Der Sechselberger Funktionär war mit der Vorstellung seiner Mannschaft einverstanden, auch wenn der Gast aus Murrhardt im ersten Abschnitt die bessere Elf gewesen sei. Folgerichtig lag der TSC zur Pause durch ein Tor von Yusufhan Öztürk (11.) nicht unverdient in Führung. Nach dem Wechsel drehte sich das Spiel. Sechselberg war obenauf und kam nach einer Stunde zum Ausgleich durch Sebastian Schmölzer. Neun Minuten später führte ein stark abseitsverdächtiger Angriff der Gäste zur erneuten TSC-Führung durch Arif Akgün. Die Gastgeber stemmten sich nun vehement gegen die Niederlage, gegen die dichtgestaffelte Abwehr des TSC gab es jedoch kein Durchkommen. „Unsere Mannschaft hat alles versucht, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Leider hat es nicht geklappt“, hatte Tänzer Verständnis für hängende Köpfe seiner Spieler nach dem Abpfiff. In der Nachspielzeit fiel durch das 3:1 von Berkay Uzun die endgültig Entscheidung zugunsten der Gäste. Es war ein gelungenes Geburtstagsgeschenk für TSC-Trainer Yasar Uysal, der sich im Vorfeld drei Punkte gewünscht hatte. Die Murrhardter feierten ihren neunten Sieg im elften Saisonspiel und sind somit weiterhin ein heißer Kandidat auf den Titelgewinn.

Welzheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht, kam aber erst in der Schlussviertelstunde zu einem klaren Sieg. Nach 20 Minuten brachte David Solakovic die Gäste zwar in Front, doch bis zu Pause blieb es beim knappen Rückstand für die Steinbacher. Die schafften fünf Minuten nach dem Wechsel durch Florian Schlipf den Ausgleich. Fünf Minuten später sorgte Luca Benic für die erneute Führung der Gäste. Welzheim tat sich nun lange Zeit schwer. Ruven Nübel erhöhte in der 76. Minute auf 3:1. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Nico Dyrska (85.), Solakovic (88.) und Nübel (90.) schossen noch einen deutlichen 6:0-Erfolg heraus.

Oberrot lag zur Pause mit Treffern von Markus Bauer (32.) und Frederik Walch (36.) mit 2:0 in Front. Nach einer Stunde baute Walch mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den Vorsprung auf 3:0 aus. Zwar verkürzte Sandro Brandstetter (65.) auf 1:3, doch zu mehr reichte es den Gästen nicht.

Die Kirchberger überraschten beim Titelanwärter in Weiler zum Stein. Zwar gingen die Gastgeber in der 39. Minute durch einen Treffer von Kadir Akyüz in Führung, doch fünf Minuten später erzielte Adrian Eckert den Ausgleich. Nach einer Stunde sorgte Timo Schmückle für die Führung der SVG. Die verteidigten die Gäste leidenschaftlich. Drei Minuten vor dem Ende machte Abdul Güren mit dem 3:1 den Sack endgültig zu.

Erbstetten befindet sich wieder in der Erfolgsspur. Nach 19 Minuten geriet die SKG jedoch durch einen Treffer von Ramazan Öztürk mit 0:1 in Rückstand. Nur zwei Minuten später verwandelte Tim Walker einen Foulelfmeter zum 1:1. Erbstetten war wieder im Geschäft und jubelte in der 36. Minute über die 2:1-Führung durch Rainer Manz. Die verteidigten die Gäste leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

Die dritte Garnitur des SV Allmersbach setzte sich beim Großen Alexander Backnang knapp durch. Zur Pause führten die Gäste mit einem Tor von Benjamin Mayer (11.) mit 1:0. Drei Minuten nach dem Wechsel erhöhte Spielertrainer Florian Mrasek auf 2:0. Der Weg zum fünften Saisonsieg des SVA war geebnet. Die Backnanger kamen in der 72. Minute durch einen Treffer von Alain Haddad auf 1:2 heran. Doch die SVA-Abwehr hielt dem Druck der Hausherren bis zum Abpfiff stand.