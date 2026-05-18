Ein Sieg zum Abschluss: LSK wird starker Oberliga-Sechster

Tjark Dörr brachte die Gäste in die Spur (5.), kurz darauf musste Torhüter Arne Exner einen Strafstoß parieren (12.). Vor der Pause erhöhte Hildesheim nochmal den Druck, doch Nick Tappe vollendete einen Nadelstich zum 2:0-Pausenstand (45.+2). Nach dem Seitenwechsel schlug Mick Gruda für die Niedersachen zurück (53.), doch Monteiro stellte schnell den alten Vorsprung wieder her (66.). Das große Highlight steht dem LSK nun aber noch bevor, wenn in Barsinghausen das Niedersachsenpokal-Endspiel gegen Bersenbrück (Sa., 23.05., 13:30 Uhr) auf dem Plan steht.