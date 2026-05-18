Ein Sieg zum Abschluss: LSK wird starker Oberliga-Sechster

Hinter dem Lüneburger Sport-Klub Hansa liegen nach dem zwischenzeitlichen Absturz aus der Regional- in die Landesliga keine einfachen Jahre. Mit dem 3:1-Erfolg am 30. Spieltag der Oberliga hat der LSK das erste Jahr nach dem Aufstieg auf einem starken sechsten Platz beendet.
Tjark Dörr brachte die Gäste in die Spur (5.), kurz darauf musste Torhüter Arne Exner einen Strafstoß parieren (12.). Vor der Pause erhöhte Hildesheim nochmal den Druck, doch Nick Tappe vollendete einen Nadelstich zum 2:0-Pausenstand (45.+2). Nach dem Seitenwechsel schlug Mick Gruda für die Niedersachen zurück (53.), doch Monteiro stellte schnell den alten Vorsprung wieder her (66.). Das große Highlight steht dem LSK nun aber noch bevor, wenn in Barsinghausen das Niedersachsenpokal-Endspiel gegen Bersenbrück (Sa., 23.05., 13:30 Uhr) auf dem Plan steht.