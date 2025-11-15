„Ein Sieg wäre enorm wichtig für uns“

„Die Liga ist momentan extrem ausgeglichen. Den 12. und den 3. Platz trennen gerade mal 4 Punkte, daher wäre ein Sieg enorm wichtig für uns gegen Goslar“, sagt SV Wendessen-Trainer Pascal Gos vor der Partie.

Personell muss Wendessen allerdings Abstriche machen: „Leider hat sich durch die rote Karte von Grabowski unsere Ausgangslage nicht sonderlich verbessert.“ Trotz der erschwerten Bedingungen gibt sich Gos kämpferisch: „Sollte unser Spiel zu Hause bei uns in Wendessen stattfinden, werden wir wieder alles reinhauen.“

Die Marschroute des Trainers ist klar: Maximale Einsatzbereitschaft von jedem Einzelnen. „Wir haben gerade gegen Thiede mal wieder gesehen, wozu wir auch in dezimierter Form in der Lage sind zu leisten! Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass jeder einzelne wieder an seine Grenzen geht“, betont Gos.

Für den Goslarer SC 08 geht es darum, im Mittelfeld der Tabelle weiter Boden zu sichern und einen Auswärtssieg einzufahren. Wendessen hingegen will mit einem Erfolg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Mittelfeldplätze sammeln und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen.

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr in Wendessen. Beide Teams wissen, dass in dieser engen Liga jeder Punkt zählt – und gerade ein Heimsieg könnte für Wendessen richtungsweisend sein.