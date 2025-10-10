Ein Sieg trennt von potenziellem 1860-Los ‒ Thanninger Pokalmärchen geht weiter

Ekstase nach Sieg über Münsing im Elfmeterschießen. Die SG Ascholding/Thanning steht im Pokalfinale und spielt gegen den TSV Alling um den Toto-Pokal-Einzug.

Das Pokalmärchen der SG Ascholding/Thanning geht weiter. Und das Drehbuch, das sich der vermeintliche Außenseiter für das Halbfinale gegen den SV Münsing überlegt hatten, war absolut nichts für schwache Nerven. „Das war einfach brutal“, sagte der Ascholdinger Abteilungsleiter Max Müller nach Spielschluss.

Der Pokalfight war geprägt von Einsatz und Leidenschaft. „Da kannst du niemandem einen Vorwurf machen“, bekundete Münsings Coach Martin Grelics. Doch das bisweilen unsaubere Spiel mit dem Ball hinderte den favorisierten SVM daran, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft“, befand Gastgeber Max Müller. Und seine Mannschaft ging auch durch Kilian Kranz in Führung.

Grelics appellierte in der Kabine an sein Team: „Es macht keinen Spaß, nicht mutig zu spielen“, sagte er. Seine Elf beherzigte das und war dann auch deutlich dominanter. Ein perfekt getimeter Steckpass von Sebastian Schönacher auf Hans Zachenbacher sorgte nach einer Stunde für den mittlerweile verdienten Ausgleich. Aber die SG wehrte sich aufopferungsvoll und ging kurz nach einer Zeitstrafe gegen Kilian Kranz durch eine Energieleistung von Tomas Paciaroni, welche Sebastian Feichtmair mit dem Tor veredelte, in Unterzahl wieder in Führung. Münsing ließ über die ganze Partie mehrere Großchancen aus. Mehrmals glänzte SG-Keeper Alexander Denk mit starken Reflexen, doch der SVM musste sich ankreiden, dass man dem Schlussmann selbst freistehend aus kurzer Distanz überhaupt noch eine Abwehrchance einräumte. „Wir haben ganz große Dinger liegen lassen“, hadert Grelics. Symptomatisch, dass Simon Pilch sein Team mit der schwierigsten Torchance ins Elfmeterschießen rettete: Er befördete mit einem Geniestreich eine Bogenlampe aus spitzem Winkel per Hinterkopf ins Tor.

Vom Punkt hatte Pilch dann bereits die Chance, das Spiel zu entscheiden, weil Tomas Paciaroni kurz zuvor drüber geschossen hatte. Doch auch Pilch zielte zu hoch, ebenso wie Hans Zachenbacher beim darauffolgenden Münsinger Elfmeter. So hatte Ferdinand Möss plötzlich den Matchball für sein Team und verwandelte souverän.

Im Kreisfinale trifft Ascholding/Thanning nun auf den TSV Alling aus der Kreisklasse 1.