"Ein Sieg pro Wochenende reicht"

+ 8 weitere

+ 8 weitere

Im Sommercheck von FuPa Zürich stehen die Protagonisten des Amateurfussballs aus sämtlichen Ligen im Fokus. Diesmal mit Fisnik Kalimashi , Trainer bei den Frauen vom FC Schlieren II ( 2. Liga ).

Du möchtest den FuPa-Sommercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Sommercheck-Fragen . Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

Gibt es Veränderungen im Team?

Abgänge: Antje Noter (zum FC Baar), Mia Egli (Blue Stars), Filipa Rodrigues (Luzern), Alessia Stefani und Andreia Duarte Mestre. Zuzüge: Enisa Misi, Michelle Engelhardt (von Oerlikon/Polizei II), Jil Angst (Women United) und Lisa Gerger.

Welche Teams in deiner Gruppe werden vorne mitspielen?

FC Uster, FC Phönix Seen, SV Höngg und FC Schlieren II.

Welche Teams werden um den Abstieg spielen?

Kann ich noch nicht sagen.

Welches Team wird überraschen?

Der Fussball ist voller Überraschungen.

Wo steht dein Team Ende Saison?

Das Ziel ist es, vorne mitzuspielen.

Wer ist der "versteckte Star" in eurem Team – und warum merkt das (noch) keiner?

Die jungen 😊 Spielerinnen wie Enya Payer, Veronika Pnishi und Orla Ross aus dem eigenen Nachwuchs haben schon erste Liga-Erfahrung gemacht.

Welche drei Wörter beschreiben eure Mannschaft am besten – ehrlich!

Erfahrung, Spielwitz und Wille.

Wenn euer Team ein Lied wäre – welches?

11⚽️ Freundinnen auf dem Platz und doch so verschieden (der Song muss wohl erst noch geschrieben werden - die Redaktion).

Wen im Team würdet ihr auf keinen Fall ins Tor stellen – und warum?

Janine und Ste, lieber nicht 😉.

Wenn ihr diese Saison nur ein Spiel gewinnen könntet – welches müsste es sein?

Jedes Wochenende, ein Sieg reicht jeweils 😊.