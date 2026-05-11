Ein Sieg ohne Wert: Pipinsried verpasst Aufstiegsrelegation

Zweikampf: David Anyaonu (Türkspor Augsburg, links) und Pipinsrieds Sebastian Keßler. – Foto: bruno haelke

Die Messe ist also gelesen. Der TSV Landsberg steigt direkt in die Regionalliga auf, Kirchanschöring spielt die Relegation.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat am Samstag sein letztes Auswärtsspiel der Saison bei Türkspor Augsburg vor 50 Zuschauern verdient mit 5:2 gewonnen. Die Aufstiegsträume mussten die Pipinsrieder allerdings begraben, denn der SV Kirchanschöring gewann zeitgleich gegen Gundelfingen 2:0. Kirchanschöring liegt auf dem Relegationsrang drei und hat vor dem letzten Spieltag drei Punkte Vorsprung auf Pipinsried. Entscheidend: Pipinsried hat den Direktvergleich mit Kirchanschöring veloren.

Das Match beim Tabellenvorletzten Augsburg begann recht zäh. Türkspor stand tief, der Gast aus Pipinsried konnte das Bollwerk zwar ab und an knacken, allerdings war die Chancenverwertung mangelhaft. Auffällig: Der junge Pipinsrieder Dominik Neisser machte ein sehr gutes Spiel, ein Torerfolg blieb ihm jedoch versagt, trotz guter Einschussmöglichkeiten, speziell im ersten Spielabschnitt. Dass Neisser gute Chancen liegen ließ, soll seine Leistung nicht schmälern.

Beim Match, das auf der Bezirkssportanlage in Haunstetten ausgetragen wurde, musste der FCP auf einige Akteure verzichten. Fabian Benko, Benedikt Lobenhofer, Max Dombrowka, Valdrin Konjuhi, Alekzandar Sinabov und Dustin Kothmair standen nicht zur Verfügung, Gleiches galt für die beiden Keeper Max Engl und Quentin Jakob.

Wenige Tage nach dem 1:8-Debakel im Sparkassenpokal beim Landesligisten TSV 1865 Dachau roch es zunächst erneut nach einer Pleite. Mit einem der wenigen Vorstöße zog Augsburg einen Elfmeter, den Ibrahim Capar in der 24. Minute sicher verwandelte.

Doch Pipinsried gelang ein. Doppelschlag, Tobias Reithmeir (54.) und Florian Gebert (55.) drehten die Partie gleich nach der Pause. Die beiden schnellen Tore waren die Vorentscheidung, denn der Gastgeber konnte auch personell nicht nachlegen, da mit Dylan Agbarha nur ein einsamer Ersatzspieler auf der Augsburger Bank saß. Die Pipinsrieder Bank hingegen platzte beinahe, acht Spieler nahmen darauf Platz.

So konnte FCP-Trainer Roman Langer auch munter durchwechseln, die Tore fielen beinahe automatisch. Nenad Petkovic traf in der 66. Minute ins Schwarze, Nico Karger in der 76. Minute zum 4:1. Der Treffer von Karger war gleichzeitig auch der schönste des Tages, denn zuvor hatte Dominik Neisser Benjamin Krist mit einem Steckpass auf Rechtsaußen auf die Reise geschickt. Dessen scharfen Pass nach innen verwandelte Karger (nunmehr 13 Saisontreffer in 22 Spielen) per Hacke.

Den fünften Treffer steuerte Jaroud Kanze bei (83). Nicht mehr als Ergebniskosmetik war das 2:5 von Harouna Boubacar in der 85. Minute.

„Jetzt schaun wir mal, dass wir die Saison noch gut rumkriegen und das letzte Spiel positiv gestalten“, so Langer. „Mittlerweile geht es ja um die Goldene Ananas.“ Am letzten Spieltag empfängt der FC Pipinsried am Samstag um 14 Uhr den SV Erlbach.