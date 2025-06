Ein Sieg ohne Wert für Union Nettetal

Der SC Union Nettetal hat sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschiedet. Im Spiel gegen den VfB 03 Hilden gab es für die Mannschaft von Trainer Kemal Kuc einen 2:1-Heimerfolg. Allerdings war das letzte Saisonspiel der Nettetaler bedeutungslos. Denn inzwischen ist bestätigt, dass der insolvente Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen die Voraussetzungen für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein erfüllt. Bis zuletzt hatten die Nettetaler daher gehofft, mit Platz 15 und einen Oberliga-Verzicht des KFC noch den Klassenverbleib zu erreichen. Dafür erledigte die Mannschaft mit dem Heimsieg ihre Hausaufgaben und schob sich auf Rang 15. Doch die Endplatzierung reicht durch den Oberliga-Startplatz des KFC nicht mehr.

Vor dem Anstoß am Mittelkreis verabschiedete der scheidende Abteilungsleiter Dirk Riether zunächst die Spieler, die den Verein am Saisonende verlassen werden. Und mit 16 Spielern war die Anzahl dabei doch relativ hoch.

Der Start in die Partie begann gänzlich unglücklich für Nettetal, als Calvin Mockschan (3.) nach Zuspiel von Pascal Weber zur frühen 1:0-Führung der Gäste traf. Dass man bereits vor dem Spiel als Absteiger feststand und sich die Spieler nicht ins Zeug legten, konnte man den Nettetalern allerdings nicht unterstellen. Denn das Ziel war klar: Im Verein wollte man sich mit einem Sieg von den Zuschauern verabschieden. Nach einer Ecke war es anschließend Florian Wolters (18.), der den Ball knapp neben das Gehäuse setzte. Anschließend hatte dann Philipp Spickenbaum seine starke Phase mit mehreren guten Gelegenheiten. In der 37. Minute nutze Spickenbaum dann eine Möglichkeit aus halblinker Position zum 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause verpasste es zunächst Luca Dorsch (52.), den Führungstreffer zu erzielen – sein Ball flog knapp über das Gehäuse. Einen Schreckensmoment ereignete sich dann in der 75. Minute, als Torwart Daniel Leupers nach einem Zusammenprall mit Hildens Lukas Lier liegen blieb. Leupers bekam dabei das Knie des Gegners bei seiner Rettungstat auf die Nase und musste nach mehrminütiger Behandlung ausgewechselt werden.

Leupers wäre in seinem letzten aktiven Spiel auf dem Feld wohl ein anderer Abgang zu wünschen gewesen. Er bleibt der Mannschaft in der kommenden Saison jedoch als Torwarttrainer erhalten. Für ihn rückte Elvedin Kaltak zwischen die Pfosten, der nur wenige Augenblicke später eine Chance von Dominik Wasilewski vereitelte.

In der Schlussphase des Spiels ergab sich dann eine Kontersituation für Nettetal, die schlussendlich die Partie entschied: Maximilian Köhler schickte aus dem Zentrum heraus Peer Winkens auf der linken Seite, der sich wiederum im Eins-gegen-Eins gegen Hildens Kapitän Fabian Zur Linden durchsetzte und anschließend aus spitzem Winkel zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit ergab sich dann auch für Hilden per Freistoß eine gute Möglichkeit. Doch nach einerKopfballverlängerung hatte Torhüter Kaltak den Ball sicher.

„Theoretisch wären wir in der Oberliga geblieben. Leider gibt es Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten. Wir haben am Anfang etwas gebraucht, um uns Spiel zu kommen, doch danach haben wir viele Chancen kreiert. Hilden war ein guter Gegner. Der Sieg ist absolut verdient“, resümierte Trainer Kuc.

Mit 30 Punkten kletterte der SC Union Nettetal in der Endabrechnung zwar auf Tabellenplatz 15, der jedoch nicht zum Klassenverbleib reicht.