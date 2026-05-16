Ein Sieg muss noch her Verbandsliga +++ Zuzenhausen ist noch nicht ganz durch +++ Auf dem Köpfel wartet eine Herkulesaufgabe von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Zuzenhausen (weiß) wäre mit einem Dreier am Sonntag in Ziegelhausen-Peterstal durch. – Foto: Rainer Jacksch

Erst am Sonntag um 15 Uhr ist der FC Zuzenhausen gefordert. Bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal kommt es zu einem Sechs-Punkte-Spiel, wenn man den Kampf um einen einstelligen Platz dem zugrunde legen möchte. Wenn Zuze dafür in eine bessere Position rücken möchte, ist als Zehntplatzierter ein Sieg die Grundvoraussetzung. Doch es wird alles andere als einfach, die Köpfel-Elf ist hinter Spitzenreiter Mühlhausen die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Und das, nachdem sie die Vorrunde als Tabellenletzter abgeschlossen haben.

Wenn es nach Plan gelaufen wäre, hätten die Zuzenhausener bereits am vergangenen Samstagabend in Sachen Klassenerhalt tief durchatmen dürfen. Allerdings vergaben sie bei der 1:3-Niederlage gegen den FC-Astoria Walldorf II reihenweise erstklassige Gelegenheiten, alleine drei Mal mit Abschlüssen ans Aluminium. Nun führt die Reise auf den Köpfel. Bei den extrem formstarken Ziegelhausen-Peterstalern erwartet die Grün-Weiße eine hohe Hürde. Ein Blick in die Historie macht aber Mut: Als Zuzenhausen zum letzten Pflichtspiel auf den Berg im Heidelberger Osten musste, gab es einen grandiosen 6:1-Sieg. Das war im Frühjahr 2015 und kurz drauf folgte die Landesliga-Meisterschaft samt Verbandsliga-Aufstieg.

Nun ist diese Statistik aber selbstverständlich schwierig auf die aktuelle Spielzeit zu legen. Ein wenig Mut für Zuze und gleichzeitige Vorwarnung für "Ziegele" kann sie allemal sein. Zumal für den ganz sicheren Klassenerhalt noch ein Dreier wünschenswert wäre, um es ohne fremde Hilfe an diesem Wochenende zu schaffen. "Ich war noch nie dort, habe mir aber sagen lassen, dass es ein extrem kleiner Platz ist", sagt Andreas Bürger. Zuzenhausens Trainer schätzt Ziegelhausen-Peterstal als, "aktuell vermutlich stärkste Verbandsliga-Mannschaft überhaupt", ein.