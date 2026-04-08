Ein Sieg mit Warnsignal Evesen schlägt Leese deutlich – doch Buruk sieht Defizite und spricht von einem trügerischen Ergebnis von red · Heute, 08:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Das Ergebnis wirkt eindeutig, der Spielverlauf war es nicht. Beim 5:1-Erfolg des VfR Evesen gegen den TuS Leese 1912 zeigte sich eine Diskrepanz, die Trainer Burak Buruk unmissverständlich einordnete: „Ergebnis täuscht, muss ich ganz deutlich sagen.“

Dabei begann die Partie zunächst im Sinne des Favoriten. Bereits in der 7. Minute brachte Luca Sanapo seine Mannschaft in Führung. „Erste Halbzeit gehen wir früh mit 1:0 in Führung durch Luca Sanapo, der ein schönes Tor macht“, sagte Buruk. Doch statt Sicherheit folgte ein Bruch im Spiel: „Danach sind wir viel zu schläfrig.“ Leese übernahm phasenweise die Initiative, agierte aggressiver in den Zweikämpfen und fand bessere Lösungen auf dem Platz. „Leese war viel aktiver, stärker in den Zweikämpfen und kam mit dem Platz besser klar.“ Zwar erspielte sich auch Evesen weitere Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt: „Wir haben trotzdem sehr gute Möglichkeiten, auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen, nutzen die aber nicht.“ Gleichzeitig blieb die Partie offen: „Wir müssen auch glücklich sein, dass wir mit 1:0 in die Halbzeit gehen.“

Die Reaktion folgte in der Pause – und sie war deutlich. „In der Halbzeit musste ich eine lautere Ansage machen und wir haben umgestellt.“ Die personellen und taktischen Anpassungen zeigten Wirkung: „Jiyan-Devtan Cetin ist auf die Sechs gegangen, Cedric Schröder ist gekommen. Dadurch hatten wir mehr Stabilität und auch mehr Lufthoheit.“ Evesen kam verändert aus der Kabine und nutzte seine Möglichkeiten konsequenter. Innerhalb weniger Minuten erhöhten Shaalan Khairi (49.) und Luca Sanapo (57.) auf 3:0. „Wir kommen viel besser ins Spiel und erhöhen relativ schnell innerhalb von 10 bis 12 Minuten.“