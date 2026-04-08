Ein Sieg mit Warnsignal

Das Ergebnis wirkt eindeutig, der Spielverlauf war es nicht. Beim 5:1-Erfolg des VfR Evesen gegen den TuS Leese 1912 zeigte sich eine Diskrepanz, die Trainer Burak Buruk unmissverständlich einordnete: „Ergebnis täuscht, muss ich ganz deutlich sagen.“
Dabei begann die Partie zunächst im Sinne des Favoriten. Bereits in der 7. Minute brachte Luca Sanapo seine Mannschaft in Führung. „Erste Halbzeit gehen wir früh mit 1:0 in Führung durch Luca Sanapo, der ein schönes Tor macht“, sagte Buruk. Doch statt Sicherheit folgte ein Bruch im Spiel: „Danach sind wir viel zu schläfrig.“
Leese übernahm phasenweise die Initiative, agierte aggressiver in den Zweikämpfen und fand bessere Lösungen auf dem Platz. „Leese war viel aktiver, stärker in den Zweikämpfen und kam mit dem Platz besser klar.“ Zwar erspielte sich auch Evesen weitere Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt: „Wir haben trotzdem sehr gute Möglichkeiten, auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen, nutzen die aber nicht.“ Gleichzeitig blieb die Partie offen: „Wir müssen auch glücklich sein, dass wir mit 1:0 in die Halbzeit gehen.“
Die Reaktion folgte in der Pause – und sie war deutlich. „In der Halbzeit musste ich eine lautere Ansage machen und wir haben umgestellt.“ Die personellen und taktischen Anpassungen zeigten Wirkung: „Jiyan-Devtan Cetin ist auf die Sechs gegangen, Cedric Schröder ist gekommen. Dadurch hatten wir mehr Stabilität und auch mehr Lufthoheit.“
Evesen kam verändert aus der Kabine und nutzte seine Möglichkeiten konsequenter. Innerhalb weniger Minuten erhöhten Shaalan Khairi (49.) und Luca Sanapo (57.) auf 3:0. „Wir kommen viel besser ins Spiel und erhöhen relativ schnell innerhalb von 10 bis 12 Minuten.“
Doch auch diese Phase brachte keine endgültige Kontrolle. Nach dem Anschlusstreffer durch Dustin Meinking (63.) verlor Evesen erneut an Struktur. „Dann kassieren wir völlig unnötig das 3:1 nach einem individuellen Fehler, wobei Leese das auch gut ausgespielt hat.“ Die Partie drohte zu kippen: „Leese hat zwei sehr gute 1-gegen-1-Situationen, einmal schießen sie vorbei, einmal hält unser Torwart stark. Wenn sie da auf 3:2 verkürzen, wird es ein ganz ekliges Spiel für uns.“
Erst in der Schlussphase stellte Evesen die Weichen endgültig auf Sieg. Shaalan Khairi traf in der 84. Minute und legte in der Nachspielzeit (90.+1) nach – ein Dreierpack als späte Entscheidung. „Am Ende haben wir noch gute Konterchancen und machen dann noch zwei Tore.“
Mit dem Erfolg baut Evesen seine Bilanz auf 50 Punkte aus und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer SC Twistringen. Doch die Deutlichkeit des Ergebnisses täuscht über die Schwankungen hinweg – ein Befund, den Buruk klar formuliert hat.
VfR Evesen – TuS Leese 1912 5:1
VfR Evesen: Joey Bolm, Samuel Pentke (27. Philipp Spannuth), Gabriel Khalaf (60. Hassan Ghonaim), Nico Stolte, Fin Alack, Emilio Enzi, Paskal Fichtner (86. Serhat Merdoglou), Luca Sanapo, Jiyan-Devtan Cetin (46. Cedric Schröder), Shaalan Khairi, Civan Ertem (60. Lennard Heine) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Jannik Hintz (83. Tristan Runge), Lukas Stahlhut (31. Lennart Rabe), Dustin Meinking, Moritz Hunfeld, Jonas Haberland, Lucas Harmsen (71. Max Sternberg), Christian Stechmann (83. Philipp Jüres), Sedo Haso (88. Juvan Haso), Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: Timo Zylla
Tore: 1:0 Luca Sanapo (7.), 2:0 Shaalan Khairi (49.), 3:0 Luca Sanapo (57.), 3:1 Dustin Meinking (63.), 4:1 Shaalan Khairi (84.), 5:1 Shaalan Khairi (90.+1)