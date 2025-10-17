Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau erwarten Schlusslicht Fatih Ingolstadt: Ein Sieg ist Pflicht.

Das letzte Spiel endete mit einer großen Enttäuschung für den Fußball-Bezirksligisten ASV Dachau, der in Garching in der Nachspielzeit eine Zwei-Tore-Führung verspielte. Die verlorenen Zähler wollen sich die Dachauer am Samstag (13 Uhr) gegen das Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt zurückholen – und nach zwei Remis wieder in die Erfolgsspur finden.

Alles andere als ein Dachauer Erfolg wäre eine Überraschung. „In der aktuellen Situation muss man sie einfach schlagen”, sagt ASV-Trainer Matthias Koston mit Blick auf die sportliche Krise des Gegners. Nach 13 Spielen steht Fatih Ingolstadt ohne Punkt am Tabellenende der Bezirksliga Nord. Mit nur neun erzielten Toren und bereits 58 Gegentreffern stellen die Ingolstädter außerdem die schwächste Offensive und Defensive der Liga.

Besserung scheint nicht in Sicht, denn die letzten drei Spiele endeten mit 1:7, 0:6 und 1:4. Dennoch warnt Koston davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. „Fatih hat sich die Saison sicher anders vorgestellt. Sie haben gute Kicker in ihren Reihen – das hat man letzte Saison auf Kunstrasen gesehen, als es ein unangenehmes Spiel war“, erinnert sich der ASV-Coach.

Dachau sollte gewinnen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Koston sieht bei seiner Elf noch Luft nach oben: „Ich wünsche mir in dieser Phase der Saison etwas mehr Biss – mehr Arbeit, mehr Zweikampfverhalten, eine noch höhere Laufbereitschaft.“ Im Abschlusstraining am Donnerstag sei die Intensität bereits wieder gestiegen: „Das war eine sehr gute Einheit.“

Personell ist der ASV leicht dezimiert, weil einige Spieler krank oder beruflich verhindert sind. „Das geht anderen Teams aber genauso“, meint Koston, der insgesamt optimistisch auf das Heimspiel blickt: „Der Kader sieht gut aus, und wir hoffen, dass unsere Stärken ihnen mehr Probleme machen als deren Stärken uns.“

Auch wenn die Vorzeichen für Dachau sprechen, erwartet Koston eine knifflige Aufgabe gegen die angeschlagenen Ingolstädter. „Fatih wird alles versuchen, um endlich zu punkten“, sagt er. „Aber wir müssen das Spiel von Beginn an an uns reißen, Tempo machen und zeigen, dass wir bereit sind, mehr zu investieren.“