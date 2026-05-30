„Ein Sieg ist alternativlos" – Wülfrath vor Woche der Wahrheit

Wülfrath braucht einen Dreier – Foto: Jacob Kingsley Amuah

VfB 03 Hilden II – 1. FC Wülfrath. Binnen acht Tagen entscheidet sich die nahe Zukunft des FCW. Es geht in den letzten 180 Landesliga-Spielminuten um nicht weniger als den Klassenerhalt. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, hat sich, wie bekannt, das Team um Kapitän Maik Bleckmann letztlich selbst zuzuschreiben.

„Bei allem Respekt vor den Hildenern. Das ist eine Pflichtaufgabe. Da brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren: Für uns zählt nur ein Sieg, der ist alternativlos“, redet Co-Trainer Thomas Cyrys Klartext. Natürlich weiß der Übungsleiter: „Hilden steigt zwar ab, hat aber nichts zu verschenken. Die verlangten uns schon beim 3:2 im Hinspiel viel ab, als nach deren 2:2-Ausgleich am Ende der regulären 90 Minuten Nico Köhler erst in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.“ Cyrys weiter: „Wir müssen die Intensität aus dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Solingen erneut auf den Platz bringen. Eine Leistung, die im Abstiegskampf absolut gefordert ist. Und eine Steigerung der gesamten Mannschaft, die im richtigen Moment kam und die uns alle Optionen offenlässt.“ Der 36-Jährige ergänzt: „Jeder Einzelne weiß genau, was am Sonntag auf dem Spiel steht. In erster Linie geht es um den Verein. Jeder muss zu hundert Prozent davon überzeugt sein, dass wir den Ligaerhalt schaffen. Wenn nötig, müssen wir das Glück einfach zwingen.“

Zu oft wurden in den letzten Monaten die sich bietenden Chancen verpasst, den Ligaerhalt frühzeitig in die richtige Richtung zu lenken. Gleichwohl: Nachkarten bringt nichts. Jetzt müssen die Wülfrather liefern. Am besten in Form von sechs Punkten. Bevor am 7. Juni (Anstoß 15.30 Uhr) Oberligaaufsteiger Solingen 03 seine Visitenkarte am Erbacher Berg abgibt, gilt es an diesem Sonntag (13 Uhr – Sportplatz Am Bandsbusch) die Aufgabe beim Schlusslicht VfB 03 Hilden II zu lösen.

Cyrys macht keinen Hehl daraus, dass die Lage zwar angespannt, aber keineswegs hoffnungslos ist: „Noch sind wir ganz dicht dran, um einen Platz über dem Strich zu erreichen. Haben nur nicht mehr alles selbst in der Hand. Am Sonntag sind wir erst einmal gefordert, können durch die frühe Anstoßzeit die Konkurrenz unter Druck setzen.“ Die im Abstiegskampf involvierten Mennrath (13. Platz - 36 Punkte), Amern (12. – 37) und Bergisch Born (11. - 38) sollten im besten Fall Federn lassen, um die Ausgangsposition des FCW auf dem ersten direkten Abstiegsrang (14. – 35 Zähler) vor dem finalen Spieltag zu verbessern.

Hoffnung auf Jafari-Einsatz

Das Trainerduo Joscha Weber/Thomas Cyrys hofft auf den Einsatz des zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlenden Mittelfeld-Routiniers Ahmad Jafari. Mit den verletzten Abwehrspielern Arman Corovic und Lukas Trier ist selbst in der „Woche der Wahrheit“ nicht zu rechnen. Dagegen steht natürlich Daniel Ivezic im Kader, für den der Auftritt in Hilden eine Stippvisite an seiner ehemaligen Wirkungsstätte darstellt. Wenn auch nicht der Bandsbusch, sondern der Sportplatz an der Hoffeldstraße war für den 22-Jährigen zwei Saisons lang die sportliche Heimat. Der offensive Außenbahnspieler lief von Juli 2023 bis Juni 2025 für die Landesliga-Reserve des VfB 03 auf, erzielte bei seinen 52 Einsätzen beachtliche 21 Tore. Zahlen, die neben der fußballerischen Qualität, im Vorfeld seiner Verpflichtung bei der sportlichen Leitung der Wülfrather einen nachhaltigen Eindruck hinterließen. Für einen solchen will Ivezic nun erneut mit einer starken Leistung sorgen – diesmal im Trikot des FCW.