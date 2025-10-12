Ein Sieg für Kai - Zwote mit 5-1 Sieg gegen Neuerburg

Das es wichtigere Dinge als den Fußball gibt, zeigt uns die schwere Verletzung von Kai Licht. Diese Horror-Verletzung hat uns alle erschüttert und beschäftigt uns seit Freitag durchgehend. Dennoch stand heute das Spiel gegen einen Gegner aus Neuerburg auf dem Plan, der sich als Ziel den Aufstieg gesetzt hat.

Unsere Jungs brauchten ein wenig um ins Spiel zu kommen und sich klare Möglichkeiten zu erspielen.

Die Gäste waren zu Beginn der Partie wacher und kamen zu ersten Chancen, welche jedoch nicht zwingend genug ausgespielt wurden. Mit zunehmender Spieldauer der TuS besser im Spiel und mit dem 1:0: Treimetten nagelt einen Freistoß zur Führung unter die Latte. Mit dem 1:0 im Rücken erspielten sich unsere Jungs noch weitere Gelegenheiten und legten nach: Tokariev mit dem Ballgewinn und dem Ball in den Lauf von Jannis Güth, welcher die Kugel zum 2:0 im Tor der Gäste versenkt. Kurz darauf erhöhte Güth, nach feinem Pass von Le Berre, auf 3:0!