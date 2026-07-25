"Ein Sieg für den Fußball": Was Spanier über Spaniens WM-Coup sagen

Spanien wurde zum zweiten Mal Weltmeister. Wir haben bei Verantwortlichen aus der Region mit spanischen Wurzeln nachgefragt. – Foto: Tom Weller/dpa

Wiesbaden/Kriftel/Groß-Gerau. Der WM-Sieg Spaniens wurde auch in unserer Region mit besonderem Blick verfolgt. Mit Pedro Murillo, Tomas Pelayo und Francisco Ortega sprechen drei spanische Trainer und Funktionäre über ihre Eindrücke vom Finale, die spanische Spielidee und die Frage, was der deutsche Fußball vom spanischen Fußball lernen kann. Es wird deutlich: Einfach kopieren lässt sich Spaniens Erfolgsmodell nicht.

Der WM-Titel Spaniens wurde nicht nur in Madrid, Barcelona oder Sevilla gefeiert. Auch in der Region haben Trainer und Verantwortliche mit spanischen Wurzeln das Finale verfolgt. Alle drei erzählten, dass sie das Finalspiel im privaten Umfeld verbrachten. Murillo berichtet von einem Beisammensein im Garten mit Freunden und Familie. Pelayo schaute das Finale ebenfalls mit der Familie, Ortega mit Familie und Kindern - natürlich alle im Trikot von La Furia Roja.

Der Sportliche Leiter der SpVgg Amöneburg, Pedro Murillo, sieht klare Dinge, die Deutschland übernehmen könnte. Er nennt die Ballsicherheit der Spanier und sieht diese als Vorbild für die Deutschen. Dabei hebt Murillo auch die Defensivstärke hervor: Spanien kassierte im Turnier nur ein Gegentor. Die DFB-Elf spielte hingegen in keinem einzigen Spiel zu null.

Für Tomas Pelayo war der Sieg Spaniens gegen Argentinien auch "ein Sieg für den Fußball". Pelayo erwähnt, dass er unzufrieden mit der Spielweise der Argentinier gewesen sei. Somit sei der Sieg Spaniens für ihn ein Genuss, nachdem Argentinien teilweise durch unsportliches Verhalten aufgefallen sei.

Tomas Pelayo ist Trainer des SV 07 Kriftel. Er widerspricht dem Gedanken des Kopierens teilweise: Der spanische Stil sei Teil der La-Roja-Mentalität und passe nicht automatisch zu Deutschland. Für Pelayo ist klar: Deutschland brauche wieder Führungsspieler wie Lothar Matthäus. Führungsspieler, die in der Mannschaft vorangehen und von einem Team aus Arbeitern unterstützt werden.

Francisco Ortega, Trainer des Kreisoberligisten TSV Goddelau, sieht ebenso Unterschiede im Spielstil: Spanien komme über den Ballbesitz, der Aufbau des Spielstils sei auch ein anderer. Deutschland fehle aktuell die Tugend einer Turniermannschaft und das Ausstrahlen von Unbesiegbarkeit, erklärt er. Für Ortega ist Luis de la Fuente, Trainer der Furia Roja, ein großer Einflussfaktor für die Stärke der aktuellen Mannschaft. De la Fuente habe viele Spieler schon über Jahre begleitet, erklärt Ortega. Dort sei über die Jahre etwas zusammengewachsen. Er selbst habe das Gefühl gehabt, die Spieler auf dem Platz wollten diesen Sieg unbedingt.

Die Gesprächspartner sind sich in einem Punkt einig: Spanien sehen sie als Vorbild, jedoch nicht als Schablone. Wie Pelayo erwähnte: "Deutschland braucht einen Spielstil, der zur Nation passt."

Tiki-Taka, Ballbesitz und die Arbeit im Verein

Der Bezug zum spanischen Fußball sei durch den spanischen Trainer in Amöneburg da, dennoch stehe der klassische Tiki-Taka-Fußball dort eher weniger im Vordergrund, sagt Murillo.

Pelayo beschreibt seine eigene spanische Mentalität: „Ich hasse es tatsächlich auch, rückwärts zu spielen. Ich möchte immer offensiv spielen. Ich möchte auch nicht auf Ergebnis spielen, also 1:0 zum Beispiel. Wenn das Spiel 5:4 ausgeht, dann ist das so. Das ist meine spanische Mentalität, immer offensiv." Für Pelayo sei es wichtig, dass seine Mannschaft immer den Ball haben wolle und Offensivdrang in Richtung Tor spiele.

Auf die Frage, ob Ortega auch Wert auf den berühmten Tiki-Taka-Spielstil legt, antwortet er klar: „Ja. Auf jeden Fall. Ich mag es, den Ball zu haben.“ Den Gegner kontrollieren zu wollen, sei für ihn auch ein Leitspruch an seine Spieler, den er immer wiederholt. Bei der Umsetzbarkeit des Tiki-Taka-Spiels sind Pelayo und Ortega sich einig: Es ist schwierig. Es ist ein Spielstil, der gute Spieler mit Passspiel, Übersicht und Ballkontrolle braucht, erklärt Ortega. Der Trainer des TSV Goddelau sieht dabei auch Verbesserungen bei seiner Mannschaft: "Ich habe auch das Gefühl, dass bei uns im Verein über die letzte Saison die Arbeit Früchte trägt und wir näher an diesen Spielstil herankommen."

Damit lebt die spanische Idee in der Region weiter. Jedoch wird sie von jedem anders in den Vereinsalltag übersetzt.

Spaniens Zukunft nach EM- und WM-Titel

Mit den internationalen Erfolgserlebnissen der letzten zwei Jahre schwimmt Spanien auf einer Erfolgswelle. Die Gesprächspartner bleiben aber trotz ihrer Euphorie realistisch.

Für Murillo ist klar: Entscheidend für die Erfolge sei die gute Ausbildung der Spanier. Als Beispiel benennt er La Masia, die weltberühmte Ausbildungsstätte des FC Barcelona, aus der Legenden wie Lionel Messi, Xavi und Iniesta hervorgingen. Mit Blick auf die aktuelle Zeit wird die Dominanz der La Masia noch eindeutiger. Während der WM spielten gleich sechs Eigengewächse der Talentschmiede für die Furia Roja, insgesamt standen acht Barcelona-Spieler im Kader. Sein Herz schlägt für Real Madrid, erklärt Murillo, dennoch erkennt er die Arbeit Barcelonas an und wünscht sich im selben Moment eine ähnliche Herangehensweise bei seinen Königlichen.

"Werden immer großartige Fußballer herausbringen"

"Wir werden immer wieder großartige Fußballer herausbringen", sichert Pelayo zu. Er sieht ebenfalls Spanien als große Talentschmiede des Fußballs und lobt die technisch geprägte Ausbildung. Er warnt jedoch davor, dass ein weiterer Titel von vielen Faktoren abhänge und nur schwer zu erreichen sei.

Ein EM-Sieg, ein WM-Sieg und danach wieder ein EM-Sieg - da war doch was. Francisco Ortega erinnert sich an die "goldene Ära" des spanischen Fußballs in den Jahren 2008, 2010 und 2012. Dort gelang der Furia Roja die Titelverteidigung bei der Europameisterschaft sowie der erste - und nun zweite - Weltmeistertitel. Warum es vor 2010 nicht für einen Weltmeistertitel gereicht hatte, erklärt Ortega so: „Wir sind viele Jahrzehnte in Herrlichkeit gestorben. Wir haben schönen Fußball gespielt, aber die wichtigen Spiele verloren.“

Für die Zukunft der Mannschaft schließt sich Ortega der Meinung seiner Landsmänner an: Die aktuelle Mannschaft sei jung, eine Wiederholung nicht unmöglich, aber schwer. Somit sehen alle drei die Basis für weitere Erfolge, merken aber an, dass sich weitere Titel nicht planen lassen.