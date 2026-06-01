Ein Sieg fehlt noch: Eller hat den Aufstieg vor Augen

Die TSV Eller bejubelte den Sieg im Topspiel. – Foto: Sascha Köppen

Matchball TSV Eller 04! Im hochspannenden Kampf um den Aufstieg in die Landesliga hält die Mannschaft von Kerim Kara seit Sonntagnachmittag alle Trümpfe in der Hand. An der Vennhauser Allee entschied Eller das Gipfeltreffen mit dem bis dahin punktgleichen Ortsrivalen MSV Düsseldorf mit 3:1 für sich.

In Eller nahm das Topspiel der beiden formstärksten und punktbesten Teams schnell Fahrt auf, wobei die von Goran Tomic trainierten Gäste zunächst leichte Vorteile besaßen. „Sie haben uns mit ihrer etwas defensiveren Ausrichtung schon überrascht“, gestand Kara, der zudem eine „leichte Nervosität“ bei seinen Schützlingen ausmachte.

Damit ist klar: Selbst wenn der noch mit einem Wiederholungsspiel „ausgestattete“ MSV seine verbleibenden beiden Partien gewinnt, sollte Eller zum Abschluss beim SV Hösel verlieren, nur noch nach Punkten mit dem Konkurrenten gleichziehen, hätte dann aber aufgrund des verloren gegangenen direkten Vergleichs das Nachsehen im Rennen um den direkten Aufstiegsrang. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Heute feiern wir ein wenig und dann gilt die volle Konzentration dem SV Hösel“, gab Kerim Kara die Marschroute vor.

Das Führungstor des MSV war daher auch kein Balsam für das Nervenkostüm der Hausherren. Diese fanden auf das 0:1 von Majid Abdalla (29.) jedoch schnell die Antwort. Dabei war es der agile Anas El-Rifai, der Shunsuke Takahashi im Tor des MSV aus der Distanz überwand (35.). Die Vorteile lagen nun wieder aufseiten von Eller 04, die schon das Hinspiel gewonnen hatten. Und dieses Selbstvertrauen brachten die Mannen von Kerim Kara dann nach der Pause auch zum Ausdruck. „Aufgrund der zweiten Hälfte ist der Sieg in meinen Augen dann auch verdient“, bemerkte der 40-Jährige.

Dabei war es ausgerechnet Dennis Ordelheide, der die Gastgeber auf die ganz sichere Seite führte. Der Einsatz des Offensivmannes, der im Sommer in die Kreisliga A zu DJK Tusa 06 wechseln wird, stand im Vorfeld auf der Kippe. Doch Ordelheide biss auf die Zähne und stellte seinen Wert prompt mit dem Tor zum 2:1 unter Beweis (64.).

Konditionelle Vorteile zum Schluss

„Leider haben wir es danach versäumt, zügig ein drittes Tor nachzulegen. Dann wäre das Ergebnis wohl noch klarer ausgefallen. Denn wie erwartet hatten wir konditionelle Vorteile“, sagte Kara. So blieb es bis in die Schlussminute hinein und dem 3:1 von Fabian Stutz spannend. Dass Anas El-Rifai in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß verschloss, fiel ebenso wenig ins Gewicht wie die Auswechslung von Nikolaos Gidopoulos.

Aufseiten des geschlagenen MSV haderte Trainer Goran Tomic mit dem Verletzungspech. Mir sind mehrere zentrale Spieler ausgefallen. So musste ich auf Fünferkette umstellen. Das hat vor der Pause auch geklappt, wir hätten mehr als ein Tor erzielen müssen. Nach dem Seitenwechsel war Eller aber galliger. Ich gratuliere zum Sieg und wahrscheinlich auch zum Aufstieg“, sagte Tomic, der aus den verbleibenden Spielen nun noch einen Sieg braucht, um zumindest Relegationsplatz zwei vor der SG Benrath-Hassels zu sichern.