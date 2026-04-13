Ein Sieg, ein Vorwurf und eine Kampfansage an den KFC

Da der Mittelfeldmann nach der strittigen Szene mit dem 2:0 noch präziser arbeitete, konnte 04/19 das Auslassen guter Möglichkeiten noch verschmerzen, es folgte noch „das Traumtor von Emre Demircan“ (Apfeld) zum Endstand. Danach wurde viel gesungen, nicht nur für den Ratinger Trainer, sondern auch für das Team, das auch am 28. Spieltag als Spitzenreiter zum FC Büderich fahren wird (Sonntag, 15.30 Uhr).

Das Aufstiegsrennen zur Regionalliga bewertete Gebler mit Blick auf 04/19 und den VfB 03 Hilden so: „Ich gehe davon aus, dass die beiden, die momentan oben stehen, das unter sich ausmachen werden. Möge der Bessere es schaffen.“ Apfeld schloss: „Das war jetzt unser vierter Sieg in Folge, und die drei Punkte nach meinem 40. und dem achten Geburtstag meines Sohnes nehmen wir gerne mit.“ Noch einmal Gesang im VIP-Raum: „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“. Noch sieben Spiele sind zu gehen.