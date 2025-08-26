Ein Sieg des Willens!

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag stand für unsere Mannschaft Wiedergutmachung ganz oben auf der Agenda. Mit einer klaren Vorgabe, von Beginn an im Angriffspressing Druck auszuüben, starteten wir entschlossen in die Partie. Die ersten zehn Minuten setzten wir das Konzept konsequent um, kamen über die Außen gefährlich vors Tor und zwangen Kalbsrieth mehrfach in die Defensive. Leider nutzten wir wie so oft unsere frühen Torchancen nicht und gaben so dem Gegner die Möglichkeit, besser ins Spiel zu finden.
Nach der guten Anfangsphase verloren wir etwas die Kontrolle, standen zu tief und ließen die Lücken zu groß werden. Kommunikation und Laufbereitschaft fehlten zeitweise, wodurch Kalbsrieth immer wieder Räume fand und mit gutem Verschieben unser Spiel störte. Nachdem Körlin die große Chance zur Führung für Kalbsrieth noch ungenutzt ließ, gerieten wir kurz darauf unglücklich in Rückstand: Nach einem Einwurf und fehlender Zuordnung segelte eine Flanke von Berghof an den Pfosten, sprang von dort auf die Linie und wurde schließlich von Benni unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.
Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Kabine. Dort appellierte das Trainerteam nochmals an Kompaktheit, Laufbereitschaft und Willen. Doch der Start in Hälfte zwei misslang: Nach einer Ecke liefen wir in einen klassischen Konter, den Kalbsrieth zum 2:0 abschloss. Trotzdem steckten wir nicht auf. Nach einer Umstellung – Marcel musste verletzt vom Feld, Steve rückte auf die Sechs, Mo übernahm die Innenverteidigung – fanden wir wieder besser ins Spiel. Mit zunehmendem Druck kamen wir zu Chancen. Patrice sorgte nach einer starken Einzelleistung mit einem präzisen Schuss ins lange Eck für den verdienten Anschlusstreffer. Das Tor gab uns spürbar Auftrieb, die Kombinationen liefen nun flüssiger, das Flügelspiel wurde stärker. Folgerichtig gelang Niklas nach schöner Vorarbeit der Ausgleich zum 2:2. Wir blieben am Drücker, ließen allerdings weitere gute Möglichkeiten liegen. Kalbsrieth blieb gefährlich über Standards und Konter, doch unsere Abwehr hielt Stand. Schließlich fiel die Entscheidung auf unserer Seite: Nach einem gezielten Aufbaupass startete Robert Merfert über die Außen durch und schob überlegt zum 3:2-Siegtreffer ein.
Am Ende stand ein hart umkämpftes, aber faires Spiel, in dem wir Moral bewiesen und einen 2:0-Rückstand in einen Auswärtssieg drehen konnten. Die drei Punkte nehmen wir verdient mit nach Hause.
Daniel Mohrich