Ein Sieg des Willens!

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag stand für unsere Mannschaft Wiedergutmachung ganz oben auf der Agenda. Mit einer klaren Vorgabe, von Beginn an im Angriffspressing Druck auszuüben, starteten wir entschlossen in die Partie. Die ersten zehn Minuten setzten wir das Konzept konsequent um, kamen über die Außen gefährlich vors Tor und zwangen Kalbsrieth mehrfach in die Defensive. Leider nutzten wir wie so oft unsere frühen Torchancen nicht und gaben so dem Gegner die Möglichkeit, besser ins Spiel zu finden.

Nach der guten Anfangsphase verloren wir etwas die Kontrolle, standen zu tief und ließen die Lücken zu groß werden. Kommunikation und Laufbereitschaft fehlten zeitweise, wodurch Kalbsrieth immer wieder Räume fand und mit gutem Verschieben unser Spiel störte. Nachdem Körlin die große Chance zur Führung für Kalbsrieth noch ungenutzt ließ, gerieten wir kurz darauf unglücklich in Rückstand: Nach einem Einwurf und fehlender Zuordnung segelte eine Flanke von Berghof an den Pfosten, sprang von dort auf die Linie und wurde schließlich von Benni unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.