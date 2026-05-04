Ein Sieg, der Reife und Offensivkraft vereint

von Juan Chanclon Cantillo · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

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Der FC Oberg­latt kehrt nach der Niederlage gegen den Leader eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück.

Erste Halbzeit: Viel Kontrolle, aber noch nicht alles sauber

Mit nun vier Siegen aus fünf Rückrundenspielen bestätigt die Mannschaft ihre starke Form – und der klare Sieg gegen Seebach unterstreicht diese Entwicklung deutlich.

Oberg­latt startete dominant, aber nicht fehlerfrei. Immer wieder schlichen sich unnötige einfache Fehlpässe ein, und in einigen Aktionen fehlte die klare Entscheidungsfindung.

Trotz dieser Unruhe übernahm das Team das Spieldiktat und erspielte sich zahlreiche Chancen.

Bereits in der 10. Minute belohnte sich Oberg­latt:

10’ – Darko verwertete eine frühe Möglichkeit eiskalt.

In der 35. Minute folgte das 2:0 – ein Treffer, der sich sehen lassen konnte:

35’ – Fabian traf per sehenswertem Kopfball nach einer Traumflanke von Momo.

Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Klarer, ruhiger, konsequenter

Nach dem Seitenwechsel zeigte Oberg­latt ein deutlich strukturierteres Spiel. Die Mannschaft agierte ruhiger, präziser und nutzte die Räume konsequenter.

Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Oberg­latt:

48’ – Darko profitierte von Fabian's Sololauf und nach mehreren Abprallern, schob er ein und schnürte seinen Doppelpack.

In der 76. Minute folgte der nächste verdiente Treffer:

76’ – Fabian, der mit seinen unermüdlichen Läufen die gegnerische Defensive immer wieder in Verlegenheit brachte, belohnte sich mit seinem zweiten Tor.

Kurz vor Schluss schlug eine (zur speziellen Freude von Trainer Juan) einstudierte Standardsituation zu:

85’ – Kevin Blaser traf per Kopf nach einer sauber ausgeführten Eckballvariante von Momo

Den Schlusspunkt setzte erneut Darko:

90’ – Darko bedient vom eingewechselten Andreas, der frisch aus seinen Thailand-Ferien zurückgekehrt war und offenbar noch ein bisschen tropische Leichtigkeit im Fuss hatte.

Darko bedankte sich und vollendete seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages.

Mindestens genauso erfreulich wie die sechs Tore:

Oberg­latt blieb ohne Gegentor.

Die Defensive arbeitete konzentriert, gewann wichtige Zweikämpfe und liess Seebach kaum gefährlich werden.

Ein klarer, verdienter Sieg, der zeigt, wie gefestigt und spielfreudig der FC Oberg­latt in dieser Rückrunde auftritt.

Trotz anfänglicher Unruhe fand das Team schnell zu seiner Linie und dominierte die Partie über weite Strecken.

Offensiv kreativ, defensiv stabil – ein rundum überzeugender Auftritt.