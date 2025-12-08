Ein Sieg der Moral

Doch davon war in den ersten 45 Minuten nicht all zu viel zu sehen. Die Kurstädter kamen nie richtig ins Spiel und versuchten es immer wieder mit langen Bällen, welche mit dem Wind im Rücken all zu oft im Niemandsland endeten. Da auch von den Gastgebern nicht sehr viel Anschauliches zu erkennen war, entwickelte sich ein Spiel ohne große Höhepunkte. Und völlig überraschend viel aus der ersten Torchance der Apoldaer auch gleich die schmeichelhafte Führung nach 18 Spielminuten. Zehn Minuten später dann auch die erste Torchance für den VfR, als der Ball von Maurice Junge nach schönem Pass von Florian Wiechert noch von der Torlinie gekratzt worden war. Als alle sich nach schwachem Spiel nach der Pause sehnte, schlug der VfR doch noch zu. Pascal Eckert schickte mit sehenswertem Pass Oliver Hölzel auf die Reise und dieser verwandelte eiskalt zum Ausgleich.

Nun sollte aber eine sehr ereignisreiche zweite Halbzeit folgen. Auch hier kamen die Gäste schläfrig aus der Kabine und gerieten bereits nach fünf Minuten wieder in Rückstand. Acht Minuten später schlug aber erneut Oliver Hölzel zu, als er nach anschaulicher Kombination über Maurice Junge und Pascal Eckert zum 2: 2 Ausgleich einschoss. Doch die Freude über den Ausgleich war nur von kurzer Dauer, denn nach einer erneuten Tiefschlafphase in der Bad Lobensteiner Defensive gingen die Gastgeber in der 61. Minute zum dritten mal in Führung. Nun gaben nur noch wenige einen Pfifferling auf den VfR, doch in diesem erweckte endlich das Kämpferherz und es begann eine wilde letzte halbe Stunde. Zunächst eine Großchance für Pascal Eckert nach blitzsauberem Zuspiel von Oliver Hölzel, doch der Torhüter der Gastgeber parierte stark. Nun war das Signal zur Schlussoffensive gegeben und selbst Kapitän und Abwehrchef Daniel Dittmar war nur noch im Angriff zu sehen. Auch brachten die Einwechslungen von Sebastian Mai und Felix Muth neue Schwung ins VfR-Spiel und sieben Minuten vor Schluss war es Daniel Dittmar vorbehalten, nach langem Pass von Felix Muth den Ausgleich zu erzielen. Doch jetzt wollten die Koseltaler mehr und drängten auf den Siegtreffer und dieser fiel in der 90. Spielminute tatsächlich noch. Nach Querpass von Pascal Eckert vor der Strafraumgrenze nahm Sebastian Mai den Ball mit vollem Risiko und hämmerte die Kugel zur viel umjubelten Gästeführung ins Apoldaer Gehäuse. Danach ließ der nicht immer souveräne Schiedsrichter Julius Gimm sage und schreibe 9 Minuten nachspielen und schickte VfR-Kapitän Daniel Dittmar völlig überzogen in der 92. Minute mit gelb-rot vorzeitig in die Kabine. Doch beim VfR war das Kämpferherz erwacht und alle Mann stemmten sich erfolgreich gegen den drohenden Ausgleich. Dies sollte auch erfolgreich gelingen und nach dem lang ersehnten Schlusspfiff war der zweite Auswärtssieg in Folge eingetütet