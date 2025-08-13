Ein Sieg der Mentalität: VfB Hallbergmoos ringt Karlsfeld in Unterzahl nieder

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben Wiedergutmachung für die jüngsten Pleiten betrieben. Der Trainer war hinterher voll des Lobes.

Hallbergmoos – Mit den jüngsten Leistungen waren die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben. Und auch wenn sich in 90 Minuten nicht alles korrigieren lässt, war das 2:1 (0:0) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld ein großer Schritt in die richtige Richtung. Mit einer beeindruckenden Willensleistung hat das VfB-Team allen Widerständen getrotzt und den zweiten Saisonsieg eingefahren.

Bei den Hallbergmoosern gab Torwarttrainer David Hundertmark sein Comeback auf dem Platz. Tobias Heckl musste verletzt aussetzen. Und seine Vorderleute? Die zeigten diesmal ein ganz anderes Gesicht: Die VfB-Fußballer arbeiteten effektiv, ließen nach zuletzt acht Gegentreffern in zwei Spielen diesmal fast gar nichts zu und legten die Leidenschaft an den Tag, die für Coach Andreas Giglberger die Basis des Spiels ist.

Hallbergmooser hadern mit dem Schiedsrichter

Am Ende einer torlosen ersten Halbzeit gab es einen statistischen Höhepunkt, der jedoch eher ein Tiefpunkt war: Binnen drei Minuten kassierte Jonas Mayr zweimal Gelb, weil er nach Fouls an seinen Mitspielern die Gegner schubste oder geschubst haben soll. Der Hallbergmooser sah die Ampelkarte – und keiner konnte das verstehen. Speziell die zweite Aktion war in den Augen von VfB-Spielertrainer Giglberger gar nichts. Er bekam später beim Aufwärmen übrigens Gelb wegen Reklamierens. Hallbergmoos und der Schiedsrichter – das war an diesem Dienstagabend nicht die ganz große Harmoniebeziehung.

Nach der Pause war der VfB auch in Unterzahl die bessere Mannschaft und verdiente sich die Führung, bei der Karlsfeld mit einem Eigentor etwas mithalf (52.). Andreas Kostorz, der Mann der ruhenden Bälle, prügelte einen Eckstoß auf den kurzen Pfosten – und es war ihm herzlich egal, ob Freund oder Feind den Ball ins Tor lenken würde. Auch nach dem 1:0 waren die Gastgeber gefühlt einem zweiten Treffer näher.

„Genau das erwarte ich von den Spielern, die frisch reinkommen.“

Und dann gab es einen Elfmeterpfiff, bei dem die Hallbergmooser aus allen Wolken fielen: Trainer Giglberger sah kein absichtliches Handspiel – und obendrein stellte sich die Frage, ob sich die geahndete Aktion überhaupt innerhalb des Strafraums abgespielt hatte. So oder so: Christoph Traub nutzte die Chance zum Ausgleich (79.). Doch vier Minuten später stachen die Joker des VfB: Der eingewechselte Emil Kierdorf setzte sich stark durch und legte dem ebenfalls eingewechselten Yannick Sassmann das 2:1 auf (83.).

„Genau das erwarte ich von den Spielern, die frisch reinkommen“, betonte Giglberger hinterher. Und die Freude sprudelte nur so aus dem neuen VfB-Cheftrainer heraus: „Wir haben gezeigt, was für eine geile Truppe wir sind.“ Gut, nach zwei bösen Pleiten war das schon einmal ein bisschen Wiedergutmachung. Der VfB zeigte Leidenschaft und ließ sich von dem Platzverweis und dem Ausgleich aus heiterem Himmel nicht aus der Bahn werfen. Es war sicher keine Gala im Stil einer Spitzenmannschaft, aber es war ein Sieg der Mentalität.