+++Ein Sieg der Geduld+++

Am letzten Wochenende empfing unsere 1. Herrenmannschaft den SV Preußen Elsterwerda, im heimischen Spreewaldstadion.

Nach einem doch enttäuschenden Resultat in Schwarzheide, war man sich mit der Zielstellung dieser Aufgabe durch die Reihen einig.

Exakt dieser Wille war von Spielbeginn an auch auf dem Platz erkennbar. Lübbenau übernahm schnell das Spielgeschehen und erarbeitete sich erste Torannäherungen. Viel Bewegung erfolgte über die Außenbahnen, die anschließenden Hereingaben fanden dann doch noch keinen finalen Abnehmer. Unsere Mannschaft wirkte sehr konzentriert und behielt die notwendige Ruhe im eigenen Spiel. War im weiteren Spielverlauf doch absehbar, dass es für unsere TSG ein Geduldsspiel werden würde. Die Vorhersagen bestätigten sich mit dem Halbzeitpfiff, welches das bis dato torlose Duell kurzzeitig unterbrach.

Auch wenn bisher kein eigenes Tor erzielt wurde, konnte man mit der eigenen Leistung des ersten Abschnittes durchaus zufrieden sein.

Die zweite Hälfte begann mit deutlich mehr Schwung. Lübbenau knüpfte direkt an, wo man in Abschnitt 1 aufhörte. Nach einer schönen Kombination setzte sich Maciej Szaton gegen den letzten Verteidiger durch, welcher den davoneilenden Stürmer nur noch mit deutlichem „halten“ stoppen konnte. Den notwendigen Strafstoß verwandelte Gino Karstädt sicher zum 1:0 (48.). Nur 2 Minuten später war es wiederholt Maciej Szaton, der zielgerichtet in den gegnerischen Starfraum zog und den besser positionierten Gino Karstädt bediente. Das 2:0 (50.) ging nach der bisher absolvierten Zeit auch in Ordnung. Der Gegner gab sich keinesfalls auf, jedoch merkte man unseren Jungs nun doch an dass es sich mit der eigenen Führung leichter aufspielen ließ. Eine der weiteren, gut herausgespielten Aktionen nutzte Gino Karstädt in Spielminute 63 (J) zum finalen 3:0, wodurch er sich nun dreifach auf der Notizkarte des Schiedsrichter´s wiederfand. Wenig Abwechslung gab es auch bei den Vorbereitern an diesem Spieltag. Maciej Szaton war an allen 3 Toren maßgeblich beteiligt und lieferte ebenfalls ein tolles Spiel ab.

Wir bedanken uns bei unseren Gästen und wünschen für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg.