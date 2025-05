Ein Sieg, dann ist alles andere Makulatur

Sicher ist, dass Joshua Sumbunu am Sonntag ab 15 Uhr sein letztes Heimspiel für den 1. FC Monheim hat – der defensive Mittelfeldspieler wechselt nach dieser Saison vom Oberligisten zum Landesligisten TuRU Düsseldorf. Eventuell besteht nach Schlusspfiff der Partie gegen den VfB Homberg zudem Sicherheit für den FCM: Mit einem Sieg wäre der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tüchern, das Saisonfinale beim Schlusslicht TVD Velbert eine Woche später dann auch nur noch von statistischer Bedeutung.

Zur Ausgangslage sagt FCM-Trainer Dennis Ruess: „Mit einem Sieg von uns ist alles andere Makulatur – dann ist egal, was auf anderen Plätzen passiert. Das wäre eine gute Geschichte, jetzt selbst alles klarzumachen, aber auch wenn nicht, hätten wir in der Woche darauf noch die Chance dazu.“ Denn mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und die Sportfreunde Niederwenigern bleibt der FCM in jedem Fall vor dem Saisonfinale über dem Strich.

Wie der FCM generell gegen nahezu jeden Gegner der Spielklasse bewiesen hat, dass er mehr als konkurrenzfähig ist. „In St. Tönis waren wir ganz nah dran, in Schonnebeck eher etwas weiter weg und jetzt in Essen nicht meilenweit davon entfernt, etwas zu holen. Der Sieg des ETB war nicht unverdient, aber wir waren immer wieder mitten dabei, etwas zu holen“, sagt Ruess und ergänzt: „Der Spielplan meint es nicht so gut mit uns: in fünf Spielen viermal gegen einen aus den Top Fünf der Liga. Homberg wird jetzt auch eine brutale Aufgabe – der Gegner trainiert ja auch die ganze Woche, um Spiele am Wochenende zu gewinnen, und er wird sicherlich Platz fünf nicht an Hilden verlieren wollen. Da muss keiner glauben, dass uns Homberg etwas schenkt und es hier einen Sommerkick gibt. Aber da geht was, wenn wir unsere Themen auf den Rasen bringen.“

Auf die Frage, ob seine Spieler Druck empfänden, antwortet der Trainer: „Man merkt schon: Die Jungs hätten es gerne schon früher zugemacht. Sie haben sich extrem geärgert, dass sie in Essen diese Dinger eingestreut haben. Fakt ist: In Summe sind die letzten Wochen eine Drucksituation mit schweren Spielen und etwas Ärger über vergebene Punkte. Darüber denkt man schon nach, denn man hätte es auch schon komplett weg haben können.“ Dann stellt Ruess das Positive an der Ausgangslage wieder in den Vordergrund: „Wir haben es immer noch komplett selbst in der Hand und wollen das so früh wie möglich schaffen.“

Personell gibt es beim FCM Fragezeichen hinter den Einsätzen von Noah Salau und Assani Lukimya sowie Kaan Karaduman, der erkrankt erst am Freitagabend wieder ins Training einstieg. Dort ist inzwischen auch wieder Leon Jovceski nach seiner langen Verletzung, sodass die Monheimer mit Tayfun Altin und Noel Brieden wieder über drei Torhüter verfügen. Wer davon gegen Homberg spielt? Nicht sicher.