Ein Sieg als Abschiedsgeschenk? Jetzendorf verabschiedet Kellner

„Das ist aber nicht das Wichtigste”, so der scheidende TSV-Coach. Ein emotionaler Nachmittag im Lorenz-Wagner-Stadion deutet sich an.

An diesem Samstag endet für den TSV Jetzendorf die Saison 2024/25 in der Fußball-Landesliga Südwest und für Trainer Stefan Kellner nach zwei Jahren die Amtszeit als TSV-Coach. Ob es ein rundum gelungener Nachmittag wird, hängt nicht vom Ergebnis im abschließenden Heimspiel gegen den SV Cosmos Aystetten ab (14 Uhr). Kellner hätte dennoch nichts dagegen, wenn er sich nach zuletzt neun Spielen ohne Sieg mit einem Erfolg verabschieden könnte.

Kellner übernahm die Jetzendorfer Landesliga-Mannschaft im Sommer 2023 von Alexander Schäffler. „Ich war davor nur Trainer beim Kreisligisten Langenmosen. Dort lief es gegen Ende hin nicht so gut. Es war deshalb schon mutig, dass mir die Jetzendorfer ein Landesliga-Team anvertraut haben”, so Kellner, der mit stolz auf die Zeit beim TSV zurückblicken wird: „Die Jungs waren immer motiviert, ihre Einstellung hat immer gepasst. Das war überragend. Ich weiß nicht, ob ich so etwas noch einmal finden werde.”

Zunächst macht Kellner eine Trainerpause. Die vergangenen beiden Jahre hinterließen Spuren. Kellner pendelt beruflich nach Ingolstadt. Um sechs Uhr steigt er ins Auto. An Trainingstagen – vor allem donnerstags nach Spielersitzungen – kam er häufig erst gegen Mitternacht nach Hause. „Das ist anstrengend. Und trotzdem glaube ich, dass ich das Klima in der Kabine schnell vermissen werde.”

Dass die Jetzendorfer in den vergangenen beiden Spielzeiten nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatten und im vergangenen Jahr sogar an der Relegation zur Bayernliga schnupperten, lag auch am 33-jährigen Coach. „Ich habe mich weiterentwickelt, speziell in der Vorbereitung der Mannschaft auf Spiele”, so Kellner.

Dennoch lief es zuletzt sportlich nicht mehr optimal. Jetzendorf wartet seit neun Spielen auf einen Sieg (fünf Remis, vier Niederlagen) und erzielte während dieser Durststrecke nur drei Tore. Keine andere Mannschaft der Liga holte in seinen letzten neun Spielen so wenige Punkte. Andererseits verlor sie nie ihre Struktur. Nur der vorzeitig feststehende Meister Gundelfingen kassierte in seinen letzten neun Spielen weniger Gegentore (sechs) als die Jetzendorfer (sieben).

Gegner Aystetten holte in diesem Zeitraum 17 Punkte. Am vergangenen Spieltag sicherte sich der Club aus dem Landkreis Augsburg durch das 2:2-Remis gegen den TSV Dachau 1865 den Klassenerhalt. Das heißt auch: Weder für Aystetten noch für Jetzendorf geht es um Auf- oder Abstieg. Das freut Kellner, der den Tag genießen kann: „Bis kurz vor dem letzten Training konnte ich den Abschied von mir fernhalten. Aber jetzt wird alles präsenter.”