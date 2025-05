"Ein sensationeller Auftritt gegen einen unfassbar starken Gegner"

Blitzstart gegen die Übermannschaft der Liga

Der Respekt vor der SG Sonnenhof Großaspach war groß, doch die Anfangsminuten gehörten einzig und allein dem FSV Hollenbach. Bereits in der 4. Minute sorgte Niklas Dörr für das frühe 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Marco Specht auf 2:0. Der Plan von Trainer Reinhard Schenker ging in der Anfangsphase perfekt auf: „Was die Jungs gesteckt haben, vor allem in der ersten Halbzeit, war nahezu das perfekte Spiel. Wir waren total griffig in den Zweikämpfen, hatten super Umschaltaktionen und haben von den ersten drei Torchancen zwei genutzt.“

Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ließ Hollenbach nicht locker. Zwei weitere Großchancen hätten das Ergebnis noch höher schrauben können, die Defensive agierte konsequent, die Kompaktheit stimmte. „Wir haben wenig zugelassen, sehr gut verteidigt“, lobte Schenker, der zurecht von einem „völlig verdienten 2:0 zur Pause“ sprach.

Großaspach findet keinen Zugriff – Hollenbach legt nach

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV hellwach. Zwar erhöhte Großaspach nun die Schlagzahl, doch Hollenbach hielt mit Einsatz, Laufbereitschaft und taktischer Disziplin dagegen. Die Räume wurden eng gemacht, der Ballführende früh gestört – die Gäste fanden lange keine Lösungen. „Natürlich kann man die Qualität von Großaspach nie ganz ausschalten“, so Schenker. „Aber es war wenig ganz Gefährliches dabei.“

Und dann schlug der FSV erneut zu: In der 60. Minute schloss Hannes Scherer einen blitzsauberen Konter zum 3:0 ab. Der Spielzug war beispielhaft für die Hollenbacher Herangehensweise – schnelles Umschaltspiel, gute Entscheidungsfindung und Effizienz vor dem Tor. „Wieder Umschaltspiel, wirklich schnell nach vorne umgeschalten“, analysierte Schenker. „Wir haben gute Entscheidungen getroffen und das 3:0 gemacht.“

Späte Gegentore bringen Spannung zurück

In der Schlussphase kam Großaspach auf. Zunächst verkürzte Mike Huras in der 83. Minute auf 3:1, in der Nachspielzeit traf Benedikt Landwehr zum 3:2. Doch der Ausgleich blieb aus – auch weil Hollenbach in der heißen Phase des Spiels nicht die Nerven verlor. „Sei’s drum“, sagte Schenker zur späten Spannung. „Die Leistung war wirklich herausragend.“

Angesichts der Gesamtsituation war der Sieg mehr als nur eine sportliche Überraschung: „Es war für uns ein ganz wichtiges Spiel gegen die absolute Übermannschaft in der Liga“, stellte Schenker klar. „Und wir haben völlig verdient gewonnen – auch wenn es am Ende nochmal knapp geworden ist.“

Drucksituation gemeistert – Hollenbach zeigt Charakter

Besonders beeindruckt zeigte sich Schenker vom Umgang seiner Mannschaft mit dem erhöhten Druck: „Zumal wir wussten, dass Ravensburg gewonnen hat“, so der Coach. Die Konkurrenz hatte vorgelegt, der FSV musste nachziehen – und lieferte. „Wir mussten irgendwie versuchen, Punkte zu holen. Und immer dann, wenn es drauf ankommt, ist meine Mannschaft da.“

Für Schenker war es ein Spiel, das alles zeigte, was seine Mannschaft auszeichnet, wenn sie ihr Potenzial ausschöpft: Leidenschaft, Disziplin, taktische Klarheit und Effizienz. „Alle waren am Limit, haben ihre Leistung gebracht. Es war ein sensationeller Auftritt gegen einen unfassbar starken Gegner.“

Klassenerhalt zum Greifen nah

Mit dem Dreier gegen Großaspach steht Hollenbach nun bei 42 Punkten. „Wir sind jetzt fast durch“, sagt Schenker, der den Fokus trotzdem nicht verliert: „Wir brauchen rechnerisch noch einen Punkt. Den müssen wir in den nächsten zwei Spielen holen – und den werden wir auch holen.“

Für das kommende Auswärtsspiel beim Tabellen-16. FC Zuzenhausen (Samstag, 24. Mai, 15:30 Uhr) kündigt Schenker erneut eine konzentrierte Herangehensweise an. Doch vorher darf sein Team den historischen Moment genießen: „Heute müssen die Jungs auch einfach mal genießen, dass sie gegen diesen Top-Gegner so eine Leistung gebracht haben. Wenn wir am Limit sind, können wir jeden Gegner schlagen – unabhängig davon, ob der Gegner Meister ist oder nicht.“