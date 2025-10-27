„Ein sehr zufälliges Spiel“ – RSV Göttingen verliert spät bei Lenglern

„Das war ein sehr zufälliges Spiel“, sagte RSV-Trainer Lasse Ahl nach der Partie. „Nach 25 Minuten war es eigentlich kein richtiger Fußball mehr. Der Platz war extrem schwierig, rutschig, alles Zufall. Aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, ist es legitim.“

Dabei begann die Begegnung aus RSV-Sicht ideal: Lennart Perczynski brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten – Mladen Drazic glich postwendend zum 1:1 aus (7.). Nach einer umkämpften ersten Hälfte, in der der Ball auf dem tiefen Rasen immer wieder unkontrollierbar versprang, erwischte Lenglern den besseren Start in Durchgang zwei: Jannik Psotta traf in der 54. Minute zur 2:1-Führung.

Der RSV steckte nicht auf und kam durch Niclas Pfeifenschneider (76.) verdient zum Ausgleich. „Wir haben das eigentlich ganz gut gemacht, den Kampf angenommen und waren immer gefährlich“, so Ahl. „Aber im letzten Drittel treffen wir einfach noch zu viele falsche Entscheidungen. Wenn wir da konzentrierter sind, gewinnen wir das Spiel.“

Stattdessen fiel der entscheidende Treffer auf der anderen Seite: In der 90. Minute traf der eingewechselte Tim Armbrecht zum umjubelten 3:2 für Lenglern. Ahl blieb trotz der Enttäuschung sachlich: „Wir wollten nach dem 2:2 auf Sieg spielen – und das war auch richtig so. Ein Punkt hilft uns nicht wirklich weiter. Natürlich ist es ärgerlich, in der 96. Minute zu verlieren, aber so ist Fußball.“

Der RSV Göttingen bleibt nach der Niederlage mit 20 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, während die SG Lenglern mit nun 16 Punkten weiter Anschluss ans Mittelfeld hält.

„Am Ende war es kein unverdienter Sieg für Lenglern“, resümierte Ahl. „In so einem Spiel kann alles passieren – heute hatten sie das glücklichere Ende.“