„Ein sehr verdienter Sieg“: Wahrenholz dreht die Partie

– Foto: Emmaa.pck (VfL Wahrenholz)

Der VfL Wahrenholz hat in der Bezirksliga Braunschweig 1 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den VfR Wilsche-Neubokel setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann mit 3:1 (0:1) durch, dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.

Dabei begann die Partie zäh. „Es war in der ersten Halbzeit ein sehr kampfbetontes Spiel, viel im Mittelfeld, es kam nicht so wirklich Spielfluss zustande“, schilderte Marcel Neumann. Chancen waren dennoch da: Marlon Hanse vergab eine große Möglichkeit, ebenso Niklas Germer, dessen Kopfball nach einer Ecke vorbeiging.

Effektiver zeigte sich der Gast. Mit der ersten echten Gelegenheit traf Jannik Wieloch in der 28. Minute zum 0:1. „Wilsche macht eigentlich mit ihrem ersten Angriff gleich das 1:0. Für mich war es eher ein Kullerball aus dem Gestocher heraus“, so Marcel Neumann.

Der Rückstand spiegelte aus Sicht des Trainers auch die Defizite wider: „Wir waren in der ersten Halbzeit zu körperlos für so einen Gegner, waren nicht so wirklich in den Zweikämpfen drin. Ich finde, wir waren vom Kopf her noch nicht bereit für das Spiel.“

Die Halbzeitansprache zeigte Wirkung. Der VfL stellte um, agierte klarer und zielstrebiger. „Wir haben das in der Halbzeit nochmal thematisiert, wollten primär den Ball flach halten, mehr Passstaffetten drin haben und dann gezielt nach vorne kommen.“

Was folgte, war eine dominante Phase der Gastgeber. „Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit super umgesetzt“, betonte Marcel Neumann. Innerhalb von nur 14 Minuten drehte Wahrenholz die Partie: Zunächst traf Marlon Hanse nach Vorlage von Merlin Hanse zum Ausgleich (54.), ehe Merlin Hanse selbst doppelt zuschlug (64., 68.). Das Brüder-Duo war entscheidend.

In dieser Phase war der VfL klar überlegen: „Wir hatten dann eine schöne Phase von 20 Minuten, wo wir uns drei, vier große Chancen rausgespielt haben und dann auch davon drei sehr effizient genutzt haben.“

Beim VfR schwanden mit zunehmender Spielzeit die Kräfte. „Hinten raus musste Wilsche dann auch zwei, drei Mal wechseln, weil ich das Gefühl hatte, bei dem einen oder anderen war wirklich auch die Luft raus“, erklärte Marcel Neumann. Die Defensive des VfL ließ kaum noch etwas zu: „Alles, was gekommen ist, haben wir kompromisslos wegverteidigt, es kamen keine großen Chancen mehr auf.“

Zwar gab es noch kleinere Unsicherheiten, etwa eine Szene mit möglichem Eigentor oder einen Fernschuss, doch insgesamt blieb der Sieg ungefährdet. Entsprechend fiel das Fazit aus: „Alles in allem, glaube ich, ein sehr verdienter Sieg für uns aufgrund der zweiten Halbzeit und aufgrund der Effizienz, die wir dann hatten.“

Mit nun 33 Punkten festigt der VfL Wahrenholz Rang sechs der Tabelle. Für den VfR Wilsche-Neubokel bleibt es bei 29 Zählern und Platz acht.

Die Bedeutung des Erfolgs ist dem VfL-Trainer bewusst: „Die drei Punkte tun uns gut. Zweiter Heimsieg in Folge, wir sind gut in den April gestartet.“

Am kommenden Sonntag reist der VfL Wahrenholz zum SV Reislingen/Neuhaus, während der VfR Wilsche-Neubokel beim TSV Ehmen gefordert ist.