Der gestrige Nachmittag im Schwarzwald war nichts für Liebhaber des Offensivspektakels, dafür aber ein Beleg für die defensive Reife, die der 1. Göppinger SV an den Tag legen kann. Gegen den gastgebenden FC 08 Villingen entwickelte sich von Beginn an eine Partie, in der Sicherheit das oberste Gebot war. Torhüter Enrico Alejandro Piu konnte sich auf seine Vorderleute verlassen und hielt seinen Kasten über die gesamte Spielzeit sauber. Es war ein Auftritt, der von tiefer Leidenschaft und dem unbedingten Willen geprägt war, nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen.

Kampfgeist schlägt Spektakel

Die Analyse nach dem Schlusspfiff fiel dementsprechend zufrieden aus. Göppingens Co-Trainer Pavlos Osipidis sagte gegenüber FuPa: „Ein sehr umkämpftes Spiel, wenig Torchancen, wenig Spektakel. Wir sind als Team aufgetreten und nehmen den Punkt mit. Weiter geht’s!“ Diese Worte unterstreichen die Marschroute, mit der die Mannschaft im Schwarzwald angetreten war. Anstatt ins offene Messer zu laufen, setzte das Team auf eine kompakte Einheit.

Ein wichtiger Punkt für das Teamgefüge

In einem Umfeld, in dem jeder Zähler über den Verbleib in der Spielklasse entscheiden kann, wog dieses Unentschieden schwer. Die geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel zum Erfolg. Die 380 Zuschauer sahen ein Spiel, das von der Physis lebte und in dem sich kein Akteur für einen Extrameter zu schade war.

Wechselspiele in der Schlussphase

Trainer Gianni Coveli versuchte in der zweiten Halbzeit durch gezielte Wechsel, noch einmal frische Impulse zu setzen. In der 62. Minute kamen Antonio Babic für Philip Udogu und Adrian Freiwald für Berk Yalman in die Partie. Später folgte in der 68. Minute Gabriel Galinec, der Denis Lübke ersetzte. Kurz vor dem Ende, in der 86. Minute, kam zudem Mergim Neziri für Luca Piljek auf das Feld.

Das Klassement der Oberliga

Ein Blick auf die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg nach diesem 29. Spieltag verdeutlicht die Relevanz dieses Ergebnisses. Der 1. Göppinger SV belegt mit nun 32 Punkten den 13. Tabellenplatz und hält damit den Anschluss an das untere Mittelfeld.

Vorbereitung auf den Flutlicht-Kracher

Nach dem Punktgewinn im Schwarzwald richtet sich der Fokus nun auf die nächste Aufgabe, die ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“ verspricht. Am kommenden Freitag, 01.05.2026, empfängt der 1. Göppinger SV um 18:30 Uhr Türkspor Neckarsulm. Vor heimischer Kulisse will die Mannschaft die mannschaftliche Geschlossenheit aus dem Villingen-Spiel erneut abrufen, um den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.