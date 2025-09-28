Ein sehr spätes Comeback

In diesem Lokalkampf zwischen dem SV Kurdistan und Germania Lich-Steinstraß sah es über weite Strecken nach einem klaren und verdienten Sieg der Gäste aus, die kurz nach der Halbzeitpause mit 2:0 in Führung gingen und anschließend bis kurz vor Schluss sehr wenige Tormöglichkeiten Kurdistans zugelassen hatten.

Doch dann kam die 86. Minute, die den Kurden die zweite Luft brachte und die mit nicht nachlassendem Eifer auf den Ausgleich drängten. Das 1:2 nach Flanke von Inan Naki und Kopfball von Luca Flatten ins Kurze Eck ließ das Team von Trainer Ali Meybodi noch einmal Hoffnung schöpfen. Steinstraß beschränkte sich am Ende nur noch auf wenige Entlastungsangriffe, war darauf bedacht, das Leder aus der Gefahrenzone zu befördern, ohne auf kontrollierten Ballbesitz zu achten.

Es kam dann, was kommen musste: Der SV Kurdistan erarbeitete sich einen Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze, und Sandro Frugaborsi zirkelte das runde Leder ins obere Eck zum glücklichen 2:2 in der ersten Minute der Nachspielzeit. „Für unsere Mannschaft war das natürlich total bitter. Wir haben über die gesamte Spielzeit das bessere Spiel gezeigt und hätten definitiv einen Sieg verdient gehabt“, war Gästecoach Michael Herrmanns ziemlich enttäuscht über das Endresultat. Er hätte vor der Partie ein Remis gerne unterschrieben, doch nachdem seine Jungs, die ohne den kompletten Stammangriff auskommen mussten, nun auf der Westkampfbahn alle einen tollen Job gemacht hatten, fühlt sich das Unentschieden wie eine Niederlage an.

Verständlicherweise war die Spielanalyse von Kurdistan Trainer Ali Meybodi leicht anders gestrickt, denn er und seine Mannschaft waren nach Spielende total glücklich, dass sie den Schalter am Ende nochmals umlegen und die drohende Heimniederlage verhindern konnten. „Nach unseren letzten Ergebnissen und hohen Niederlagen von 0:5 und 0:3 im Pokal saß der Stachel tief bei uns und es war klar, dass wir nicht mit breiter Brust auflaufen würden. Es fehlten lange die Durchschlagskraft und Genauigkeit beim Passspiel, doch ich muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen, dass sie sich bis zur letzten Minute gegen die drohende Heimniederlage gewehrt und viel investiert hat. Für uns ist es ein gefühlter Sieg, den wir gerne mitnehmen“.

Ein präziser Pass

In den ersten 20 Minuten sahen die etwa 100 Besucher auf der Westkampfbahn ein Spiel, dessen Geschehen sich weitestgehend im Mittelfeld abspielte und es auf keiner Seite nennenswerte Torgelegenheiten gab. Doch dann erlief Maurice Bergs einen präzisen Pass von Tom Krügermeier und erzielte das 0:1. So blieb es bis zur Halbzeit, doch nur wenige Minuten später (50.) erlief Maurice Bergs erneut einen weiten Pass, umkurvte SVK-Keeper Nisar Goraya und schob ein zum 0:2.

Auch im Anschluss konnte man kaum ein wirkliches Aufbäumen des Gastgebers erkennen. Erst als sich Inan Naki auf links durchsetzte und sich seine Flanke von Luca Flattens Kopf zum 1:2 ins kurze Eck senkte, bekam der SV Kurdistan den zweiten Wind und ermöglichte durch Frugaborsis Freistoßtor (90. + 1) das nicht mehr für möglich gehaltene 2:2.

