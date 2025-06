FuPa Württemberg: Du hast unglaubliche 15 Jahre für Wangen gespielt und wurdest letzte Woche im Heimspiel gegen Heimenkirch verabschiedet. War das nochmal ein emotionales Highlight für dich?



Okan Housein: Definitiv war dies ein emotionales Highlight meiner Fußballkarriere. Wenn ich mir meinen Abschied im Vorfeld wünschen hätte können, dann tatsächlich genau so. Es hat einfach alles gepasst, eine Top Leistung gekrönt mit einem Sieg und einem Traumtor. Und als bei meiner Auswechslung, die Jungs Spalier standen, die Standing Ovations im Stadion und meine Tochter als mein kleiner Fan zu sehen - dies war einfach ein Wahnsinnsgefühl. Als ich dann die Leute mit Tränen in den Augen sah, konnte ich mich natürlich auch nicht mehr halten. Ein sehr schöner Moment, den ich niemals vergessen werde.





Dir gelang sogar noch mit einem sehenswerten Freistoß ein Tor in diesem Spiel. Ein besseres Drehbuch hätte es sicher nicht geben können, oder?



Absolut, ich glaube wenn man sich ein Abschiedsspiel wünschen könnte, dann definitiv so. An dem Tag hat einfach alles gepasst - bis auf das Wetter anfangs ;).





Eine solche Vereinstreue ist in der heutigen Zeit sicher nicht mehr üblich. Was macht diesen Verein für dich so außergewöhnlich?



Es war immer eine familiäre Atmosphäre in diesem Verein, wo jeder Spieler auch wertgeschätzt wird. Über viele Jahre hinweg war der Verein natürlich auch das Aushängeschild in dieser Region mit sehr vielen Erfolgen. Zudem sind durch den Verein in den letzten Jahren auch einge Freundschaften entstanden, über diese ich sehr dankbar bin.





Insgesamt wurdest du bei FuPa 50 mal in die Elf der Woche gewählt und warst auch bei einem Spiel der FuPa-Auswahl dabei. Ist das für dich auch eine besondere Anerkennung?



Ja definitiv. Ich denke jeder Spieler freut sich darüber, wenn er seinen Namen am Anfang der Woche in der Elf-der-Woche lesen darf. Dass dann die Nominierung für die FuPa Auswahl dazu kam, war natürlich auch ein Highlight für mich.





Wie siehst du den FC Wangen für die Zukunft aufgestellt?



Ich blicke da positiv in die Zukunft und sehe eine goldene Zeit für den FC. Den Weg, den wir vor 2 Jahren eingeschlagen haben, junge Spieler aus der Region und natürlich auch talentierte Spieler aus der eigenen Jugend in die 1. Mannschaft zu integrieren, finde ich super. Ziel sollte es natürlich sein eine gestandene Mannschaft zu stellen, um das Ziel Aufstieg in die Verbandsliga zu verwirklichen.





Es steht für dich nur noch ein Spiel mit dem FC Wangen am Samstag in der nächsten Woche an. Wie fühlt sich das für dich an?



Ich blicke mit gemischten Gefühlen auf dieses Spiel. Natürlich ist es ein komisches Gefühl, dass ich ein letztes Mal auf dem Platz stehen werde, gleichzeitig freue ich mich aber auch auf meine fußballfreie Zeit, die ich gerne für meine Familie, Freunde und andere Aktivitäten investieren will. Ich werde es definitiv noch ein letztes Mal genießen und alles dafür geben, meine Karriere mit einem Sieg zu beenden.