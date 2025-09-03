Mit dem Schließen des Transferfensters hat der VfL Wolfsburg seine Planungen für die Spielzeit 2025/2026 abgeschlossen. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz blickt im Interview auf intensive Wochen zurück – geprägt von einem personellen Umbruch, dem Festhalten an Schlüsselspielern und veränderten Rahmenbedingungen im internationalen Transfergeschäft.
Insgesamt zeigte sich Schindzielorz zufrieden mit dem Verlauf der Transferperiode. „Für uns war diesmal entscheidend, die Kadergröße deutlich zu reduzieren“, erklärte er. Dieser Prozess sei bereits im Winter angestoßen worden und nun konsequent fortgeführt worden. Seit Januar hätten 24 Spieler den Verein verlassen, gleichzeitig wurden sieben Neuzugänge verpflichtet – darunter mit Vinicius Souza und Jesper Lindström zwei international erfahrene Spieler sowie fünf Talente mit Entwicklungspotenzial.
Ein zentraler Aspekt war für den VfL auch, Schlüsselspieler wie Kamil Grabara, Konstantinos Koulierakis, Patrick Wimmer, Jonas Wind und Mohammed Amoura trotz externer Begehrlichkeiten im Kader zu halten. „Das ist ein sehr positives Signal, das uns mit viel Zuversicht auf die weitere Saison blicken lässt“, so Schindzielorz.
Mit Blick auf den europäischen Transfermarkt stellte Schindzielorz fest, dass sich die Dynamiken verschoben hätten: „Viele Klubs verfügen über enorme wirtschaftliche Möglichkeiten. Transfers werden heute auf einem anderen Niveau bewertet als noch vor einigen Jahren.“ Die zunehmende Rolle von Investoren und Multi-Club-Strukturen sei dabei klar spürbar.
Kritisch sieht der Sportdirektor die weiterhin geöffnete Transferperiode nach Saisonstart: „Aus sportlicher Sicht wäre es sinnvoll, das Fenster vor dem ersten Spieltag zu schließen.“ Eine Anpassung müsse allerdings international abgestimmt erfolgen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.
Neue Impulse unter Simonis
Auch mit Blick auf den neuen Cheftrainer Paul Simonis zeigte sich Schindzielorz zufrieden mit der bisherigen Entwicklung: „Wir haben bewusst einige Dinge verändert, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in der internen Zusammenarbeit.“ Die Abläufe würden sich weiterentwickeln, vieles sei aber schon jetzt positiv sichtbar. Der Saisonstart mit zwei Siegen und einem Unentschieden sei „insgesamt sehr ordentlich“ verlaufen.
In der anstehenden Länderspielpause sind 15 Wolfsburger Profis mit ihren Nationalteams unterwegs. Besonders erfreulich sei für Schindzielorz die erstmalige Nominierung von Dzenan Pejcinovic für die deutsche U21. „Das ist die verdiente Belohnung für seine Entwicklung und ein echtes Ausrufezeichen.“