„Ein sehr positives Signal“ VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zieht Bilanz zur Transferperiode, spricht über Marktveränderungen und den Abgang von David Odogu Verlinkte Inhalte Bundesliga Wolfsburg Sebastian Schindzielorz

Mit dem Schließen des Transferfensters hat der VfL Wolfsburg seine Planungen für die Spielzeit 2025/2026 abgeschlossen. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz blickt im Interview auf intensive Wochen zurück – geprägt von einem personellen Umbruch, dem Festhalten an Schlüsselspielern und veränderten Rahmenbedingungen im internationalen Transfergeschäft.

Insgesamt zeigte sich Schindzielorz zufrieden mit dem Verlauf der Transferperiode. „Für uns war diesmal entscheidend, die Kadergröße deutlich zu reduzieren“, erklärte er. Dieser Prozess sei bereits im Winter angestoßen worden und nun konsequent fortgeführt worden. Seit Januar hätten 24 Spieler den Verein verlassen, gleichzeitig wurden sieben Neuzugänge verpflichtet – darunter mit Vinicius Souza und Jesper Lindström zwei international erfahrene Spieler sowie fünf Talente mit Entwicklungspotenzial. Ein zentraler Aspekt war für den VfL auch, Schlüsselspieler wie Kamil Grabara, Konstantinos Koulierakis, Patrick Wimmer, Jonas Wind und Mohammed Amoura trotz externer Begehrlichkeiten im Kader zu halten. „Das ist ein sehr positives Signal, das uns mit viel Zuversicht auf die weitere Saison blicken lässt“, so Schindzielorz.

Mit Blick auf den europäischen Transfermarkt stellte Schindzielorz fest, dass sich die Dynamiken verschoben hätten: „Viele Klubs verfügen über enorme wirtschaftliche Möglichkeiten. Transfers werden heute auf einem anderen Niveau bewertet als noch vor einigen Jahren.“ Die zunehmende Rolle von Investoren und Multi-Club-Strukturen sei dabei klar spürbar. Kritisch sieht der Sportdirektor die weiterhin geöffnete Transferperiode nach Saisonstart: „Aus sportlicher Sicht wäre es sinnvoll, das Fenster vor dem ersten Spieltag zu schließen.“ Eine Anpassung müsse allerdings international abgestimmt erfolgen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.