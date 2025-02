„Ein sehr guter Gradmesser“ – Wolfratshausen empfängt Waldram

Ein Stadtderby inmitten der Vorbereitung ist für beide beteiligten Klubs sicherlich ein Höhepunkt. Während Gastgeber BCF Wolfratshausen mit dem jüngsten 7:0-Erfolg über den SV Münsing eine klare Botschaft gesendet hat, kann die DJK Waldram auf zwei Partien gegen Bezirksligisten ohne Niederlage verweisen (Sa., 14 Uhr, Isar-Loisach-Stadion).

Reiner Leitl geht im Vorfeld gar nicht so sehr auf die positiven Merkmale des 1:1 gegen Neuried und des 3:2 in Neuhadern ein. Vielmehr erinnert sich der DJK-Trainer an die beiden letzten Vorbereitungsspiele gegen die Farcheter: „Da haben wir beide Male nicht so gut ausgeschaut.“ Deswegen lässt er seine Elf nicht wie zuletzt höher stehen und draufgehen, sondern erst rund um die Mittellinie attackieren. „Disziplinierter nach hinten arbeiten und keine Konter zulassen“, lautet die Devise des Ex-Profis. Freilich befinde man sich „immer noch“ in der Findungsphase. Doch hat Leitl „einige Schwierigkeiten“ beobachtet, wenn das Team zu weit in der gegnerischen Hälfte agiert.