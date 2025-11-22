Ein Sechs-Punkte-Spiel in der B-Liga

Jason Behrman (hier noch im Trikot der KSG Mitlechtern) ist beim SV Kirschhausen ein alter Bekannter. Bereits 2018/19 spielte er für den Fußball-B-Ligisten (23 Spiele, 17 Tore). Nach den Stationen FSV Zotzenbach, TSV Weiher, SV Fürth, KSG Mitlechtern und zuletzt TSG Weinheim II kehrt der Stürmer nun zurück. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Wenn der Tabellenfünfzehnte SV Kirschhausen in der B-Liga Bergstraße Eintracht Bürstadt II (Tabellenplatz 14) empfängt, dann ist für den Vorletzten SVK diese Begegnung wichtiger denn je. „Mit einem Sieg sind wir bei dann zwei Punkten Rückstand auf Schlagdistanz. Verlieren wir aber, hätten wir schon acht Punkte Abstand“, weiß Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. Als beide Mannschaften sich am 10. August 0:0 trennten, hat Schmitt gewisse Eindrücke gewinnen können: „Das war damals ein Spiel auf Augenhöhe zweier Mannschaften, von denen keine besonders gut Fußball gespielt hat.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Dabei rechnet er keineswegs mit einem reinen Kampfspiel. „So ganz rustikal wollen wir da jetzt nicht zu Werke gehen. Wir haben doch auch unsere spielerischen Mittel. Warum sollen wir diese nicht in die Waagschale werfen?“, fragt er zurecht. Und es gibt eine Personalie, die dem SVK in dieser schweren Begegnung vielleicht weiterhelfen könnte, denn Jason Behrman, zuletzt bei der TSG Weinheim II am Ball, ist erstmals spielberechtigt.

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirschhausen Kirschhausen SV DJK Eintracht Bürstadt SV Bürstadt II 15:00 PUSH

„Die Kirschhäuser Mannschaft ist nicht mehr mit der vergleichbar wie wir sie aus dem Hinspiel kennen“, erwartet Bürstadts Trainer Tobias Fettel einen deutlichen stärkeren Gegner. Seine Mannschaft sieht er, nachdem nun auch noch Alexander Lehmann und Mergin Dzackaj ausfallen, personell geschwächt. „Vor den richtungsweisenden Begegnungen in Kirschhausen und zu Hause gegen Schlusslicht TSV Elmshausen befinden wir uns in einer sehr schweren Phase“, bedauert Fettel.

Morgen, 15:00 Uhr VfR Bürstadt VfR Bürstadt SV Fürth SV Fürth II 15:00 PUSH