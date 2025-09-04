Ein Sechs-Punkte-Spiel für den SV Unteralpfen?

Der SV Unteralpfen beendete die Vorsaison mit dem siebten Tabellenrang in der Kreisliga A Ost. Ob die Mannschaft um Christian Schnurr in dieser Runde eine ähnliche Platzierung erreichen kann, bleibt abzuwarten. Der Spielertrainer selbst setzt die Prioritäten auf den Klassenerhalt, wie er im fupa-Kreisligatipp verrät.

Wirklich verändert hat er sich nicht, aber er ist etwas kleiner geworden. Ein Spieler laboriert derzeit an einer langwierigen Verletzung, ein anderer hat die aktive Karriere beendet. Dafür haben wir einen jungen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen.

BZ: Hat sich der Mannschaftskader im Vergleich zur Vorsaison verändert?

BZ: Mit welcher Zielsetzung geht der SV Unteralpfen in diese Saison?

Wir haben nur den Klassenerhalt im Blick. Jede Platzierung über dem Strich ist super – je höher, desto besser, aber es wäre immer ein Bonus.

BZ: Das Auftaktspiel in Lauchringen ging durch zwei späte Gegentore mit 2:4 verloren. Welche Erkenntnisse konnte man aus dem Spiel ziehen?

