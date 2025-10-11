"Ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen"

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der SV Heiligenfelde den TuS Leese 1912 zum zehnten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover – und die Partie könnte kaum richtungsweisender sein. Während die Gäste mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in Topform anreisen, wartet der SVH weiterhin auf seinen ersten Saisonsieg. Für Trainer Pascal Witt und sein Team ist die Ausgangslage klar: Nur ein Dreier zählt.

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Witt unmissverständlich. „Wir müssen gewinnen – egal wie.“ Nach neun Partien steht Heiligenfelde mit vier Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, die Konkurrenz um den Klassenerhalt setzt sich zunehmend ab. Immerhin: Die Mannschaft ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte zuletzt ein 1:1 in Sudweyhe, wo sie 40 Minuten in Unterzahl bestehen musste. „Das Selbstvertrauen wächst von Spiel zu Spiel“, so Witt. „Jetzt müssen wir es in drei Punkte ummünzen.“

Gegen Leese wartet jedoch ein formstarker Gegner. Die Gäste holten zuletzt fünf Siege in Serie, unter anderem ein 3:2 gegen Brigitta-Elwerath Steimbke, und haben dabei bereits 24 Tore erzielt. „Leese ist offensiv sehr stark, gehört da sicher zu den besten sieben Teams der Liga“, erklärt Witt. „Aber sie sind auch defensiv anfällig. Das müssen wir ausnutzen.“

Der Plan ist klar: Die defensive Stabilität der letzten Wochen soll als Basis dienen, vorne aber braucht es endlich mehr Zielstrebigkeit. „Wir müssen unseren Output erhöhen, mehr Torgefahr entwickeln und vor dem Tor kaltschnäuziger werden“, fordert Witt. „In den letzten Spielen haben wir viel investiert, aber zu wenig daraus gemacht.“