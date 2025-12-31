Ein schwieriger Neustart bei der DJK Agon

Mitten in Mörsenbroich stehen rund ein Dutzend junge Männer auf einem Kunstrasenplatz in einem Kreis zusammen, die Köpfe eng aneinandergelehnt. An diesem Montagabend im Dezember ist es bereits dunkel, mehrere Flutlichtanlagen beleuchten das Spielfeld. Denn die Spieler der Herrenmannschaft der DJK Agon 08 haben sich zum Training versammelt.

„Das Spiel hätten wir gewinnen müssen“, sagt Trainer Sascha Orbahn zu seinen Jungs. 0:1 stand es am Ende gegen die dritte Mannschaft der Sportfreunde Gerresheim – es war die neunte Niederlage in Folge, die die DJK wegstecken musste. Orbahn findet aber trotz des unglücklichen Endergebnisses lobende Worte für seine Schützlinge: „In den letzten zwanzig Minuten kamen die Gerresheimer gar nicht mehr raus, da hatten sie keine Chance gegen uns“, sagt er. „Leider haben wir es nicht mehr geschafft, ein Tor zu schießen“.

Schaut man beim DJK Agon 08 alleine auf die Statistik, sieht es für die Mannschaft derzeit ziemlich düster aus. In zwölf Spielen elf Niederlagen und ein Unentschieden, mit einem Punkt liegt die Mannschaft auf dem letzten Platz der Tabelle in der dritten Gruppe der Kreisliga C. Und auch das Torverhältnis von 10:62 lässt zu Wünschen übrig. Dennoch ist Trainer Orbahn bislang zufrieden mit seinen Jungs. Um das nachvollziehen zu können, reicht ein Blick in die Vereinsgeschichte. Denn die Mannschaft ist für den Verein eine kleine Sensation: Zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 tritt bei der DJK wieder eine Herrenmannschaft an. Den Grundstein dazu hat der Verein bereits vor einem Jahr gelegt. Denn es war absehbar, dass bald nicht mehr genug Spieler für eine A-Jugend zusammenkommen würden. Ältere Spieler wollten außerdem gerne zum Verein zurückkehren. Die Lösung: eine Herrenmannschaft gründen. „Wir wollten den Jungs ermöglichen, ihr Hobby weiter ausüben zu können“, sagt Orbahn.

Deshalb spielen jetzt die ehemaligen A-Jugendlichen, frühere Vereinsmitglieder, Geflüchtete und Männer mit, die sonst keinen Platz woanders bekommen hätten. Rund 30 Mann sind so zusammengekommen. „Bei uns ist jeder willkommen, der schon mal Fußball gespielt hat“, sagt der Trainer. Viele der Spieler sind noch sehr jung – das Durchschnittsalter liege bei 19 Jahren. Die Mannschaft müsse nun erst einmal zusammenwachsen und lernen, miteinander zu spielen. Da gehöre es auch mal dazu, hoch zu verlieren, wie es beim 0:10 gegen DSV 04 der Fall war. „Diese Anfangsschwierigkeiten haben wir mittlerweile überwunden“, sagt Orbahn.

Wie blicken die Spieler auf ihre Leistungen? „Mein Ziel ist es, zusammen mit meinen Freunden zu spielen“, sagt Philipp Budde. Der 18-Jährige ist seit der D-Jugend beim DJK aktiv und hat für diese Saison eine Sondergenehmigung, um bei den Herren spielen zu können. „Mir ging es nie großartig um den Erfolg“, sagt er. Der Übergang von der A-Jugend zu den Herren habe es in sich gehabt. „Die Spiele sind viel körperlicher geworden“, sagt Budde. Es gebe mehr Fouls, die anderen Mannschaften würden, was Taktik angeht, außerdem auf einem höheren Niveau spielen. „Wir bekommen außerdem oft dumme Sprüche ab“, sagt Orbahn. „Die Gegner sagen dann Sachen wie ,wir wollen nicht gegen Kinder spielen’ oder ,was ist das für ein Kindergarten-Verein?’“.

Fairplay ist der jungen Mannschaft wichtig. Als es gegen DSV 04 bereits 0:9 stand, pfiff der Schiedsrichter zum Elfmeter für die DJK. Es hatte so ausgesehen, als sei Hugo Medina Nattler gefoult worden. „Ich war tatsächlich aber nur gestolpert“; berichtet der 18-Jährige selbst. Ohne zu wissen, dass der Schiedsrichter bereits gepfiffen hatte, klärte Medina Nattler ihn über sein Stolpern auf. Daraufhin nahm der Unparteiische den Elfmeter wieder zurück. Das war von dem 18-Jährigen fast schon zu ehrlich, finden seine Mannschaftskollegen und Trainer. „Deswegen muss ich mir noch immer Sprüche anhören“, sagt der 18-Jährige und lacht.

Der Zusammenhalt untereinander stimmt schonmal. Die junge Mannschaft müsse noch Fuß fassen im Herrenbereich, sagt auch Spieler Serdar Caliskan. Der Student im Bauingenieurswesen ist einer der Rückkehrer und mit seinen 21 Jahren einer der ältesten Spieler seiner Mannschaft. Zwischenzeitlich hatte Caliskan für eine andere Herrenmannschaft auf dem Platz gestanden. Der Auftakt der Saison ist für den 21-Jährigen nicht so gelaufen, wie erwartet. „Ich hatte nicht gedacht, dass wir direkt um den Aufstieg spielen“, sagt er. „Aber ich hatte schon gehofft, dass wir es besser machen können“. Trotz der vielen Rückschläge schafft Caliskan es, sich für jedes Spiel neu aufzuraffen. Wie das geht? „Ich betrachte jedes Spiel für sich. Dann versuche ich jedes Mal, das Beste auf den Platz zu bringen“, sagt er. Man müsse sich immer wieder motivieren, auch an kalten Wintertagen zum Training oder zu den Spielen zu gehen. „Denn nur so wird man besser“, sagt Caliskan. Sein Ziel für die Saison ist, die Mannschaft zusammenzuhalten. „Und es wäre auch schön, ein paar Spiele zu gewinnen“, ergänzt er.

Dieses Ziel hat auch Trainer Orbahn. „Wir sind ehrlich auf einem sehr guten Weg“, sagt der 50-Jährige. „Wir wollen den Stammkreis der Spieler zusammenhalten, unseren Spaß an der Sache behalten und einfach ein bisschen besser werden“, sagt Orbahn. So bleibt auch nach schwierigen Spielen die Stimmung im Team positiv – und der Spaß am Fußball steht weiter im Mittelpunkt.